Diretta Pontedera Carpi streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PONTEDERA CARPI (RISULTATO 0-0): PRIME BATTUTE!

In Toscana la partita tra Pontedera e Carpi è iniziata da circa venti minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. In apertura di gara i padroni di casa provano a colpire con Vitali senza però inquadrare il bersaglio al 19′. Le formazioni ufficiali: PONTEDERA (4-2-3-1) – Vannucchi; Cerretti, Perretta, Pretato, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Ianesi; Nabian. Allenatore: Menichini. CARPI (3-4-2-1) – Sorzi; Rossini, Panelli, Zagnoni; Casarini, Rosetti, Pietra, Verza; Stanzani, Cortesi; Sall. Allenatore: Cassani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Tra pochissimi istanti comincerà la diretta di Pontedera Carpi, il nostro obiettivo è capire a livello statistico come queste due squadre possono affrontare il match andando ad evidenziare i trend e in questo modo sarà più facile capire chi sarà la favorita. Il Pontedera arriva con una delle gestioni palla migliori: 57% di possesso, 1,7 xG, 1,1 xA, e una precisione nei passaggi dell’87%, che racconta un’identità chiara basata sul dominio territoriale. Il 58% delle occasioni nasce dalla fascia sinistra, dove la squadra costruisce triangolazioni rapide e cross a mezz’altezza. Il baricentro stabile (44 metri) porta a 10 recuperi offensivi, mentre difensivamente la squadra concede 1,0 xGA e solo 3 tiri nello specchio.

Corner: 5,3 battuti, 3,7 concessi. Il Carpi risponde con una struttura molto più verticale e aggressiva: 1,8 xG, 1,5 xA, e 13 tiri totali, con una percentuale di conversione alta (35% dei tiri nello specchio trasformati). Il 61% delle occasioni nasce da transizioni centrali dopo recupero palla, grazie a una squadra che vince molti duelli (18 a gara) e attacca in 5-7 secondi. Difensivamente il Carpi soffre sugli attacchi posizionali, concedendo 1,4 xGA. Corner: 6,0 battuti, 6,2 concessi, segno di una gara sempre aperta nei ritmi. Possiamo passare al prossimo aggiornamento della diretta di Pontedera Carpi, il fischio di inizio sta per cominciare, via! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PONTEDERA CARPI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per la diretta Pontedera Carpi solo gli abbonati potranno accedere alla tv su Sky Sport, così per la diretta streaming video che però sarà garantita da Now.

PONTEDERA CARPI: UN TEST PER GLI EMILIANI!

Quello che ci attende con la diretta Pontedera Carpi è un pomeriggio molto interessante all’Ettore Mannucci, dove alle ore 17:30 di domenica 30 novembre va in scena la partita per la 16^ giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, con punti preziosi per le due squadre che vivono momenti diversi.

Il Pontedera fatica enormemente: nelle ultime cinque partite ha vinto due volte e in qualche modo ha scacciato una crisi più profonda, ma la sua classifica rimane pericolante e non in conformità con quelle che erano le premesse di un club che sulla carta avrebbe dovuto lottare ancora per un posto nei playoff.

Quello che stringe in maniera più che concreta il Carpi, tre vittorie nelle ultime quattro partite – con la sola sconfitta contro il Pineto – e il successo contro il Rimini che ha certificato come gli emiliani possano fare da guastafeste alle prime tre della classifica, anche se certamente il calendario ha aiutato.

Adesso vedremo, perché nella diretta Pontedera Carpi certamente i biancorossi possono sfruttare ancora un incrocio tecnicamente favorevole ma quello del Mannucci rimane un test importante per le ambizioni di una squadra che una volta arrivata alla post season potrebbe anche stupire.

PONTEDERA CARPI: PROBABILI FORMAZIONI

È un 4-2-3-1 quello di Leonardo Menichini per la diretta Pontedera Carpi, Perretta e Vona comandano la difesa a protezione di Biagini mentre Cerretti e Migliardi sono i terzini, in mezzo al campo come sempre è Ladinetti a dirigere le operazioni ma questa volta al suo fianco potremmo trovare Pietrelli e non Manfredonia, con Milazzo che si gioca con Scaccabarozzi la maglia di trequartista centrale e sia Pablo Vitali che Ianesi favoriti per gli esterni alti, in attacco probabilmente uno tra Nabian e Tarantino prenderà il posto di Battimelli, titolare lo scorso venerdì.

Ci sono due squalificati nel Carpi, Pitti e Lombardi: due alternative in meno per la difesa di Stefano Cassani, che quindi si affida a Panelli per affiancare Rossini e Zagnoni nel reparto che gioca davanti a Sorzi. Sugli esterni occhio a Verza per la corsia sinistra, dall’altra parte invece dovrebbe essere confermato Cecotti; titolare poi Figoli in mezzo al campo, Amayah è in competizione con Rosetti per l’altra maglia; Cortesi e Stanzani in vantaggio su Riccardo Forte e Arcopinto per la zona della trequarti, a supporto della prima punta con Abdoulaye Sall e Gerbi pronti alla staffetta.

QUOTE E PRONOSTICO PONTEDERA CARPI

Le quote della Snai che accompagnano la diretta Pontedera Carpi parlano di un equilibrio totale: infatti secondo le giocate che sono pervenute a questo bookmaker l’eventualità che la vittoria vada a una o all’altra squadra è identica, sia sul segno 1 che sul segno 2 è stata posta una vincita corrispondente a 2,60 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre l’opzione del segno X per il pareggio ha un valore equivalente a 3,00 volte la vostra giocata.