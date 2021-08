Diretta/ Pontedera Carrarese (Serie C) streaming video e tv. Subito derby toscano

DIRETTA PONTEDERA CARRARESE: SCONTRO TOSCANO!

Pontedera Carrarese, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 2o.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Subito derby toscano in avvio di campionato tra due squadre che nelle ultime stagioni hanno saputo proporsi come credibili outsider. Sempre ai play off il Pontedera che ha cominciato però male la stagione in Coppa Italia di Serie C, facendosi sorprendere in casa dal Mantova. Per i granata un ko che va ad aggiungersi a quelli subiti nelle amichevoli precampionato contro Spal ed Empoli, test di livello che hanno dimostrato però come la squadra di Maraia abbia ancora da lavorare.

La Carrarese ha visto invece chiudersi nella scorsa stagione il ciclo di Silvio Baldini, che nell’estate 2020 aveva portati i marmiferi a un passo dalla finale play off per la Serie B e che invece si è ritrovato esonerato, con la formazione poi traghettata verso una faticosa salvezza da Totò Di Natale, con l’ex bomber dell’Udinese e della Nazionale azzurra poi confermato una volta raggiunto l’obiettivo. In Coppa Italia la Carrarese ha iniziato con una sconfitta sul campo dell’Imolese, non un risultato esaltante ma neanche un dramma considerando che le energie della squadra per questa stagione si concentrano tutte sul campionato.

DIRETTA PONTEDERA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Carrarese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CARRARESE

Le probabili formazioni di Pontedera Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci. Per il Pontedera, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito; Espeche, Matteucci, Bakayoko; Perretta, Benedetti, Caponi, Barba, Milani; Magnaghi, Mutton. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Grassini, Marino, Kalaj, Imperiale; Pasciuti, Luci, Battistella; Bramante, Doumbia, Galligani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



