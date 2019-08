Diretta Pontedera Carrarese/ Streaming video tv: derby al Mannucci (Serie C)

Pontedera Carrarese, in diretta dallo stadio Ettore Mannucci, apre il campionato di Serie C 2019-2020: siamo nel girone A, dove è subito di scena un interessante derby toscano tra i tanti che animeranno questa stagione. Stiamo parlando di due società che hanno ambizioni: il Pontedera vuole un posto nei playoff confermando la crescita degli ultimi anni, ha confermato Ivan Maraia come allenatore e intanto ha ottenuto il passaggio del turno nella Coppa Italia di categoria, prendendosi la vittoria contro la Pistoiese. C’è ancora Silvio Baldini sulla panchina della Carrarese, una squadra che è stata virtualmente in corsa per la promozione diretta nell’ultima stagione ma che poi non è riuscita a confermare il suo ottimo passo in avvio; macchina da gol, ha incassato quattro reti sul campo del Frosinone ma in questa categoria, avendo confermato tutto il suo attacco, sa di poter fare bene. Andiamo dunque a valutare, mentre aspettiamo la diretta di Pontedera Carrarese, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CARRARESE

Per Pontedera Carrarese, Maraia potrebbe confermare la squadra che ha vinto contro la Pistoiese: dunque Edoardo Sarri in porta con Ropolo, Cigagna e Piana davanti a lui mentre sulle fasce laterali, all’altezza dei tre mediani di centrocampo, Pavan e Mannini. In cabina di regia dovrebbe sistemarsi Bernardini, supportato da Gianluca Barba e Caponi che faranno le mezzali; De Cenco e Christian Tommasini (quest’ultimo ha due gol in Coppa Italia) formeranno il tandem offensivo. Come l’anno scorso, Baldini ha l’imbarazzo della scelta nel suo reparto avanzato: in teoria Tavano dovrebbe partire come prima punta con Bentivegna e Valente sugli esterni e Biasci trequartista, ma ci sono anche Maccarone e Caccavallo a giocarsi il posto. Cardoselli e Pasciuti dovrebbero sistemarsi a centrocampo per fare da schermo, Mignanelli è favorito come terzino sinistro con Mezzoni dall’altra parte e una coppia centrale che, formata da Tedeschi e Conson, proteggerà il portiere Pulidori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il derby toscano Pontedera Carrarese, l’agenzia di scommesse Snai stabilisce che il valore di 2,45 sul segno 2 identifichi la squadra ospite come quella favorita per la vittoria; il segno 1, da giocare per il successo interno, vi farebbe guadagnare un valore pari a 2,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, andreste a vincere un corrispettivo di 3,25 volte la puntata con questo bookmaker.



