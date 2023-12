DIRETTA/ Pontedera Carrarese video streaming tv: la storia del derby toscano (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA PONTEDERA CARRARESE: TESTA A TESTA

La diretta di Pontedera Carrarese ci offre uno sguardo interessante sulla storia calcistica toscana, con due squadre che si sono affrontate per ben 18 volte prima di questo incontro. Il quadro storico evidenzia una netta predominanza della Carrarese, che ha saputo conquistare 10 vittorie, mentre il Pontedera ha dovuto accontentarsi di soli due successi. Sei pareggi completano il bilancio, delineando chiaramente un’egemonia ospite negli scontri diretti. Tuttavia, il calcio è noto per riservare sorprese, e ogni partita è un nuovo capitolo di una storia in continua evoluzione.

La diretta odierna rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di ridefinire dinamiche e statistiche, dimostrando sul campo la propria forza e determinazione. I tifosi possono aspettarsi uno spettacolo avvincente, poiché Pontedera e Carrarese si contendono non solo i tre punti, ma anche il prestigio della supremazia regionale. Poiché dopotutto la Toscana vive di rivalità cittadine ed è sano e divertente sfogarle su un campo da gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

PONTEDERA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pontedera Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pontedera Carrarese, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa arrivano da una vittoria esterna per 0-3 contro l’Olbia e occupano la sesta posizione in classifica con 29 punti. Il loro percorso comprende otto vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, con ventidue reti segnate e venti subite.

Gli ospiti, reduci da una stretta vittoria casalinga contro la Lucchese, si trovano al terzo posto, in parità con il Pescara, con 31 punti. La loro campagna comprende nove vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, con diciotto gol fatti e dodici subiti. L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 4 ottobre scorso, quando, ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C, il Pontedera riuscì a superare il turno.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Delpupo, Calvani, Pretato; Selleri, Marrone, Catanese, Guidi; Ambrosini, Ianesi, Paudice. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bleve; Illanes, Coppolaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Capello, Panico.

PONTEDERA CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











