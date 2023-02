Diretta/ Pontedera Carrarese streaming video tv: sfida playoff (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA CARRARESE: PUNTI PESANTI

La diretta Pontedera Carrarese, match in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una sfida fondamentale per la lotta playoff. I padroni di casa hanno riscattato la sconfitta interna col Cesena andando a pareggiare col Siena e a vincere sull’Alessandria, rialzando la china e raggiungendo il sesto posto. La Carrarese invece è ottava in virtù anche di tre sconfitte di fila che sono state però dimenticate grazie ai successi con Gubbio e Montevarchi.

Il Pontedera in casa viaggia forte con 25 punti in 13 partite, vincendo sette partite su tredici. Un bottino che testimonia l’importante di giocare al Mannucci. La Carrarese invece fatica parecchio lontano dallo stadio di casa andando a totalizzare 13 punti in 12 partite e perdendo ben sette incontri su dodici giocate in trasferta, dati che valgono appena il quindicesimo posto.

PONTEDERA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Carrarese sarà trasmessa su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio e su DAZN attraverso sottoscrizione annuale o mensile.

La diretta Pontedera Carrarese in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

PONTEDERA CARRARESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Carrarese vedono i padroni di casa schierarsi col modulo 3-5-2 con Stancampiano in porta, difesa a tre formata da Mercandalli, Espeche e Martinelli. A centrocampo Peli, in gol con l’Alessandria, a destra mentre dal lato opposto Perretta. Al centro Catanese, Ladinetti e Guidi. Davanti Ianesi e Nicastro.

La Carrarese risponde con il medesimo assetto tattico. Breza tra i pali, trittico nel pacchetto arretrato Pelagatti, Marino e Imperiale. Grassini con Cicconi si adopereranno sulle fasce mentre Della Latta, Schiavi e Bozhanaj presiederanno al centro. In attacco Capello e Beranrdotti.











