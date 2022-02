Diretta Pontedera Cesena/ Streaming video tv: match interessante (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA CESENA: OSPITI FAVORITI

Si terrà quest’oggi la diretta della sfida Pontedera Cesena, di scena dalle ore 14:30 di questa domenica, 27 febbraio 2022. L’incontro sarà valevole per la giornata numero 29 su 38 del campionato di calcio di Serie C 2021-2022, Girone B, e vedrà in campo una delle squadre che meglio si sono comportate in questo torneo, leggasi i romagnoli guidati da coach William Viali. Fino ad oggi la compagine bianconera ha ottenuto 52 punti su 28 giornate, il che significa il terzo posto assoluto in classifica a seguito di 14 vittorie, dieci pareggi e quattro sconfitte.

Cesena che viene da quattro partite senza sconfitte, visto che ha pareggiato nel precedente turno contro l’Imolese a Imola, quindi la vittoria contro il Vis Pesaro in casa, e la bella vittoria in trasferta per tre a zero in casa dell’Ancona. Sta peggio invece il Pontedera che fino ad oggi ha conquistato 36 punti, che significa metà classifica, a seguito di un bottino di 10 vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. La compagine pisana viene però da due vittorie di fila contro la Lucchese fuori casa e la Pistoiese sempre lontano dalle mura di casa, di conseguenza la sfida, pur con differenze di graduatorie, appare decisamente aperta ad ogni pronostico.

DIRETTA PONTEDERA CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Cesena sarà garantita sul canale della tv satellitare Sky Sport 257, possibilità che andrà dunque ad aggiungersi alla diretta streaming video che sarà garantita dalla piattaforma Eleven Sports, la quale segue tutti gli incontri del campionato di Serie C su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

DIRETTA PONTEDERA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Pontedera Cesena, è possibile che i due tecnici optino per gli schieramenti già visti all’opera nelle ultime uscite di questa settimana, quindi la il Pontedera dovrebbe vedersi in campo con un 3-5-1-1 formato da Sposito fra i pali, Matteucci, Espeche, Bakayoko in difesa, quindi Petterra e Milani larghi sulle due fasce, con Barba in regia, e Foglia e Regoli interni, infine i due attaccanti, Magnaghi prima punta avanzata supportato da Benedetti. Il Cesena dovrebbe invece replicare con un 4-3-3 con tridente d’attacco composto da Caturano, Bortolussi, Frieser, centrocampo con Missoroli e Ilari sulle due fasce e con Ardizzone in mediana, mentre la difesa a quattro sarà formata da Candela e Calderoni nei ruoli di terzini, con Ciofi e Pogliano in mezzo, a riparare Nardi, schierato fra i pali.

PONTEDERA CESENA, LE QUOTE PER LA SCOMMESSA

Per quanto riguarda infine le quote per le scommesse della diretta Pontedera Cesena, stando a quanto ipotizza l’agenzia italiana Snai, la compagine romagnola resta la grande favorita per il successo finale, visto che la quota 2 è pagata 2.05 la posta in gioco, con il pareggio, il segno X, dato invece a 3.30. L’1 viene invece considerato il segno meno probabile, visto che un successo dei padroni di casa paga 3.45 volte la posta in gioco.



