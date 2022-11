Diretta/ Pontedera Entella, streaming video tv: voglia di continuità (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA ENTELLA: LIGURI FAVORITI!

Pontedera Entella, in diretta martedì 29 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Un crocevia importante per entrambe le squadre, a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi.

Il Pontedera è nono in classifica con 24 punti nelle prime quindici partite, frutto di sei vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. I toscani sono reduci da due successi di fila: 1-0 contro la Fiorenzuola e 1-2 contro l’Imolese. L’Entella, invece, è secondo a quota 29 punti, raccolti grazie a otto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. La compagine di Chiavari è in serie positiva ed è reduce dalla vittoria per 2-1 sulla Vis Pesaro.

PONTEDERA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Entella non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ENTELLA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Pontedera Entella. Partiamo dalla compagine toscana, in campo con il 3-4-2-1: Siano, Shiba, Espeche, Martinelli, Perretta, Guidi, Catanese, Aurelio, Benedetti, Izzillo, Nicastro. Passiamo adesso alla formazione di Chiavari, schierata con il 4-3-1-2: De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale, Tenkorang, Dessena, Rada, Ramirez, Merkaj, Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Entella sorridono alla compagine ospite. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Pontedera è a 3,45, il pareggio è a 2,90, mentre il successo dell’Entella paga 2,25 volte la posta. Sarà una gara molto chiusa secondo gli esperti: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,70. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,20 e 1,62.

