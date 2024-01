DIRETTA/ Pontedera Fermana (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA PONTEDERA FERMANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Pontedera Fermana ci aiutano ad entrare meglio in clima partita. Fin qui le due squadre si sono sfidate sette volte con quattro successi della Fermana e due del Pontedera mentre c’è stato solamente un pareggio. L’unico segno X della storia tra queste due squadre è di quasi 30 anni fa: era il 1996 quando in Serie C2 le squadre si divisero la posta in palio per 0-0 nel loro secondo scontro.

L’ultima gara giocata invece è quella di andata, 9 settembre 2023, con il successo della Fermana per 1-0 davanti ad oltre mille spettatori al Bruno Recchioni con il gol decisivo al 64′ di Montini su assist di Misuraca. Al 49′ il Pontedera era rimasto in 10 per via dell’espulsione di Guidi per somma di ammonizioni. La vittoria più recente invece del Pontedera è sempre del 2023 ma fu un netto 4-0 siglato Nicastro, Peli (doppietta) e Cioffi. Vedremo in questo turno chi sarà ad incrementare il numero di vittorie nel bilancio complessivo o se assisteremo al secondo pari della storia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PONTEDERA FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pontedera Fermana sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Fermana e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pontedera Fermana, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Tre vittorie nelle ultime quattro sfide di campionato per i toscani, che sono saliti sensibilmente nella graduatoria del girone B e hanno iniziato nel migliore dei modi il 2024, battendo in trasferta il Sestri Levante e agganciando così il Padova in quinta posizione.

La Fermana è imbattuta da cinque partite consecutive in campionato, in questa striscia però sono arrivati quattro pareggi e una sola vittoria, con l’anno nuovo che è iniziato per la formazione marchigiana con un pari senza reti contro la Carrarese. 7 punti in 5 partite che sono stati ossigeno per la Fermana ma che non le hanno permesso al momento di risollevarsi dal fondo della classifica, a quota 14 punti e ancora a -3 dall’Olbia penultima in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Fermana, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Delpupo, Calvani, Pretato; Selleri, Marrone, Catanese, Guidi; Ambrosini, Ianesi, Paudice. Risponderà la Fermana allenata da Stefano Protti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Fontana, Misuraca; Eleuteri, Semprini, Tilli.

PONTEDERA FERMANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.











