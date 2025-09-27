Diretta Pontedera Forlì streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PONTEDERA FORLÌ: MOLTO BENE I ROMAGNOLI!

Con la diretta Pontedera Forlì stiamo per vivere una partita intrigante che, alle ore 17:30 di sabato 27 settembre, fa parte della settima giornata per il girone B di Serie C 2025-2026. Crisi quasi totale per il Pontedera, contro ogni pronostico: sono appena 4 i punti raccolti dalla squadra toscana fino a qui.

Video Forlì Vis Pesaro (3-1)/ Gol e highlights: tris biancorosso, +3 di casa!

Battuto solo il disastrato Rimini, pareggio sul campo del Pineto, per il resto quattro sconfitte tra cui quella di martedì sera contro la Ternana, cioè contro un’avversaria che stava facendo tutt’altro che bene. Lo scenario è chiaro: il Pontedera ha bisogno di punti per evitare che la classifica diventi anche più brutta di così.

DIRETTA/ Ternana Pontedera (risultato finale 2-1): tre punti agli umbri (oggi 23 settembre 2025)

Punti che il Forlì neopromosso è riuscito a ottenere nel turno infrasettimanale, grazie alla vittoria contro la Vis Pesaro: dopo la sconfitta nel derby del Romeo Neri era quasi una necessità per una squadra che in trasferta ha saputo regolare la Sambenedettese e prima ancora aveva battuto addirittura il Ravenna.

Stiamo allora parlando di una compagine che sta facendo anche meglio di quanto ci si aspettasse, ma ora è chiamata a un altro squillo nella diretta Pontedera Rimini; vedremo come andrà in campo, intanto come al solito noi dobbiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte che opereranno gli allenatori sul terreno di gioco.

DIRETTA/ Forlì Vis Pesaro (risultato finale 3-1): magia di Macrì, Petrelli tris! (Serie C, 23 settembre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PONTEDERA FORLÌ IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Pontedera Forlì si può seguire sui canali della tv satellitare, quelli di Sky Sport, mentre la diretta streaming video della partita è prevista su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA FORLÌ

Andiamo allora a vedere le scelte di campo verso la diretta Pontedera Forlì: Leonardo Menichini se la gioca con il 4-2-3-1 nel quale Ladinetti in mezzo al campo può essere affiancato da Faggi o Pietrelli, in difesa ci sono Corradini e Prelato a protezione di Biagini con Perretta e Tempre terzini, poi ecco una zona sulla trequarti nella quale ad agire sulle corsie esterne dovrebbero essere Pablo Vitali e Bassanini, insidiati da Polizzi e Ianesi, lasciando invece a Scaccabarozzi o Coviello la zona centrale alle spalle della prima punta, qui è vivo il ballottaggio tra Nabian e Battimelli.

Va invece con il tridente Alessandro Miramari: in difesa Elia e Lorenzo Saporetti sono davanti a Martelli, Manetti e Cavallini corrono sulle fasce laterali, nel settore nevralgico Ripani e Franzolini contendono il posto a due tra Scorza, Menarini (andato in gol contro la Vis Pesaro) e De Risio, vedremo anche quali saranno le logiche del turnover tra le fila dei romagnoli che davanti possono permettersi di far partire dalla panchina due ottimi attaccanti come Petrelli e Coveri, almeno questo è successo martedì sera con la titolarità di Manuzzi ma oggi le cose possono cambiare, anche sugli esterni dove Macrì e Farinelli sono insidiati da Simone Saporetti e Giovannini.