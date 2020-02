Diretta Pontedera Giana Erminio/ Streaming video tv: granata in forte calo (Serie C)

Pontedera Giana Erminio, partita diretta dal signor Filippo Giaccaglia, si gioca domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Mannucci di Pontedera e sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C 2019-2020. A lungo secondi in classifica e con la virtuale possibilità di mettere pressione al Monza, i granata sono incappati in un periodo negativo culminato – almeno per il momento – nella sconfitta subita sul campo della Pro Vercelli. Brusca e inattesa frenata per la squadra di Ivan Maraia, che ha raccolto solo 3 punti nelle ultime 5 partite e ha dovuto registrare il sorpasso al secondo posto operato dal Renate, in un’alternanza alle spalle del Monza dominatore del campionato che dura ormai dall’inizio della stagione. Al contrario la Giana Erminio era partita malissimo e si era trovata quasi subito in ultima posizione, “contesa” alla Pergolettese che poi ha aumentato il suo rendimento, ma adesso ha svoltato: 2-1 rifilato all’Alessandria domenica scorsa, e terza vittoria consecutiva per i lombardi ora quartultimi, a -5 da una salvezza diretta che solo fino a Natale sembrava un’impresa impossibile e che ora è assolutamente alla portata. Vedremo se le opposte strisce delle due squadre proseguiranno nella diretta di Pontedera Giana Erminio, intanto noi ci mettiamo in attesa del calcio d’inizio analizzando quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Giana Erminio non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pontedera Giana Erminio, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Mannucci di Pontedera, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C. Il Pontedera allenato da Maraia dovrebbe scegliere il 3-5-1-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Sarri; Ropolo, Cigagna, Risaliti; Mezzoni, Barba, Serena, Caponi, Visconti; Bruzzo; De Cenco. Il Giana Erminio guidato in panchina da Albè sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Leoni; Madonna, Pirola, Teso, Solerio; Greselin, Dalla Bona, Pinto; Maltese; Perna, Manconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Pontedera e Giana Erminio, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.50, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.75 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 5.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



