DIRETTA PONTEDERA GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Pontedera Gubbio, due squadre davvero molto interessanti a livello statistico ed ecco che la nostra rubrica sui numeri torna ad avere un senso. Abbiamo dunque i padroni di casa che come la maggior parte delle squadre toscane cerca di impostare il gioco sul piano dell’atletismo con un buon pressing, abbiamo infatti 8km percorsi da ogni giocatore di movimento, quindi si esclude il portiere.

Estremo difensore che però va citato in positivo visto che su 10 tiri nello specchio della porta riesce ad intervenire su sei di essi, non una brutta media se consideriamo che in media il Pontedera subisce 8 tiri nello specchio nei novanta minuti. Invece il Gubbio prova di più a scardinare la difesa avversaria con una serie di passaggi, abbiamo infatti il 21% di reti che arrivano dopo una serie di almeno quindici passaggi, numeri niente male ma basterà per avere la meglio? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pontedera Gubbio, il fischio di inizio sta per cominciare, non perdiamolo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PONTEDERA GUBBIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per poter seguire tutta la diretta Pontedera Gubbio devi possedere un abbonamento a Sky. In tal caso potrai vedere la partita in streaming attraverso l’applicazione di Sky Go oppure in televisione scegliendo con il telecomando il canale Sky Sport 253.

SQUADRE SEPARATE DA UN SOLO PUNTO

Alle ore 17:30 di oggi va in scena la diretta Pontedera Gubbio. Presso lo Stadio Ettore Mannucci tutte e due le squadre impegnate quest’oggi hanno il desiderio di riscattarsi dopo le sconfitte patite nella scorsa giornata del torneo. I granata sono reduci dalla partita persa in trasferta contro la Torres ed erano stati battuti anche nel turno precedente in casa dal Carpi senza quindi più migliorare i trentatre punti già posseduti e piazzandosi all’undicesimo posto. Insieme con i toscani ci sono a pari punti anche il Campobasso e l’Ascoli che non aspettano altro se non avere una chance di staccarli e superarli in graduatoria

I rossoblu sono invece in decima posizione solitaria con però solo trentaquattro punti e rischiano quindi il sorpasso se non dovessero essere in grado di vincere, puntando piuttosto ad agganciare il Rimini. La batosta interna rimediata contro il Legnago Salus deve far riflettere i Lupi che hanno bisogno di tornare a muoversi al più presto così da non perdere il piazzamento in zona playoff. Entrambe queste compagini ambiscono infatti a cercare di ottenere la promozione in Serie B nel corso della post season ma non sono ancora al momento certe di poter sognare la cadetteria.

PONTEDERA GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Pontedera Gubbio è obbligatorio sottolineare come i due allenatori potrebbero ricorrere a diverse modifiche rispetto agli schieramenti più recenti per colpa delle sconfitte rimediata nella scorsa giornata di campionato. Il 4-2-3-1 con Calvani, Cerretti, Moretti, Martinelli, Perretta, Ladinetti, Guidi, Vitali, Scaccabarozzi, Gaddini ed Italeng potrebbe dunque non essere riconfermato da mister Leo Menichini ed allo stesso modo il modulo 4-3-2-1 con Venturi, Zallu, Signorini, Tozzuolo, Tentardini, Maisto, Rosaia, Corsinelli, Spina, D’Ursi e Tommasini potrebbe subire delle variazioni per mano del tecnico Gaetano Fontana.

PRONOSTICO PONTEDERA GUBBIO, LE QUOTE

L’equilibrio domina nel pronostico Snai sulla diretta Pontedera Gubbio. Raramente capitano quote così equilibrate fra tutte le ipotesi: leggerissimo vantaggio per il segno 1 a quota 2,60, poi si sale a 2,70 qualora le due squadre pareggiassero, infine un colpo del Gubbio varrebbe 2,80 volte la giocata.