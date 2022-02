Diretta Pontedera Gubbio/ Streaming video tv: è sfida playoff (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA GUBBIO: PUNTI PESANTI IN CHIAVE PLAYOFF

Pontedera Gubbio sarà diretta dall’arbitro Carlo Rinaldi della sezione AIA di Bassano del Grappa. La partita in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 18:00 è valida per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C. I granata sono reduci dalla sconfitta subita in casa dell’Entella, gara terminata con il punteggio di 1-0. Quest’ultimo risultato ha interrotto la striscia positiva della squadra di Ettore Manucci, la quale durava da tre partite. Il Pontedera è in tredicesima posizione con 29 punti, a ridosso della zona playoff.

Il Gubbio arriva alla sfida di Pontedera, dopo il pareggio casalingo conseguito contro l’Olbia, partita terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Vincenzo Torrente occupa stabilmente la zona playoff, essendo in ottava posizione con 32 punti, gli stessi della Vis Pesaro. Nella gara di andata, disputata lo scorso ottobre, il Gubbio si è imposto sul Pontedera con un netto 3-0.

DIRETTA PONTEDERA GUBBIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pontedera Gubbio di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati al servizio streaming. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PONTEDERA GUBBIO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pontedera Gubbio, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Ettore Mannucci, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Pontedera: Melgrati; Perretta, Espeche, Shiba; Serena, Catanese, Foglia, Barba, Milani; Benedetti, Magnaghi.

Vincenzo Torrente, tecnico del Gubbio, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con un4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare rossoblù, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara che si disputerà sul campo del Pontedera: Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini; Sainz-Maza, Malaccari, Bulevardi; Arena; Sarao, Spalluto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Pontedera Gubbio di Serie C proposte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria del Pontedera, presentato con una quota di 2.45. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è quotato 3.25. Il successo esterno del Gubbio, con segno 2 viene proposto a 2.75.

