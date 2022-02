DIRETTA/ Pontedera Imolese video streaming tv: ci sono appena tre precedenti

DIRETTA PONTEDERA IMOLESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Pontedera Imolese si gioca oggi per la quarta volta nella storia: da quando i romagnoli sono tornati in Serie C non sono mai capitati nello stesso girone della squadra toscana, è capitato quest’anno e dunque abbiamo già avuto l’incrocio del Romeo Galli, che lo scorso 28 settembre si è risolto in una netta vittoria dell’Imolese. Era finita 4-1: nel primo tempo i rossoblu avevano preso due reti di vantaggio grazie a Nicolas Belloni che aveva realizzato una doppietta, nella ripresa poi il tris lo aveva confezionato Alessandro Lombardi. Il Pontedera aveva accorciato con Cristian Mutton, ma in pieno recupero i padroni di casa avevano addirittura calato il poker con Davide Masella.

Il bilancio complessivo invece ha portato in dote ogni tipo di risultato: l’unica partita disputata al Mannucci, nel gennaio 1996, era terminata con un pirotecnico 3-3 mentre nel maggio seguente il Pontedera aveva espugnato il Romeo Galli vincendo 2-1. In quel caso si trattava del girone B di Serie C2: dopo il gol di Giacomo Ceredi, arrivato al 5’ minuto, i toscani avevano ribaltato tutto con Andrea Bagnoli, a segno nel finale del primo tempo, e Daniele Randazzo che aveva punito i padroni di casa a metà ripresa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PONTEDERA IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Imolese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PONTEDERA IMOLESE: TOSCANI FAVORITI!

Pontedera Imolese, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. L’ultimo pareggio interno contro la Vis Pesaro non ha interrotto il momento no della formazione granata allenata da Ivan Maraia, che ha raccolto due pareggi nelle ultime due partite disputate seguenti a tre sconfitte consecutive, un digiuno dalla vittoria che ha fatto scendere il Pontedera a ridosso della zona play out.

26 punti per i toscani nella classifica del girone B, 23 per l’Imolese che rispetto al quintultimo posto ha un solo punto di vantaggio. L’ultimo 0-3 interno subito contro la Viterbese ha rappresentato un brutto scossone per una classifica da sistemare al più presto. Nel match d’andata a Imola i padroni di casa hanno calato il poker contro il Pontedera, 4-1 il risultato finale del match con l’Imolese andata a segno con una doppietta di Belloni e i gol nella ripresa di Lombardi e Masella.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Imolese, match che andrà in scena all’Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Catanese, Barba, Benedetti, Milani; Magnaghi, Mattioli. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rossi, Cerretti, Angeli, Vona, La Vardera; D’Alena, Torrasi, Benedetti; Lombardi, Belloni, De Sarlo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

