Diretta/ Pontedera Juventus U23 streaming video e tv. Bianconeri all’assalto (Serie C, 5 novembre 2023)

PONETEDERA JUVENTUS U23: PARTITA INTERESSANTE!

Pontedera Juventus U23, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Bianconeri all’assalto per togliersi dalla zona pericolante della classifica, la Juventus U23 non ha iniziato in maniera brillante il campionato ma l’ultima vittoria in casa contro l’Olbia è stata una boccata d’ossigeno, nella speranza di uscire presto dalla zona play out.

Dall’altra parte il Pontedera sta attraversando un buon momento, toscani reduci da 4 risultati utili consecutivi in campionato e da una vittoria esterna sul campo della Lucchese nell’ultimo turno disputato, in uno dei 3 derby toscani previsti nel girone B per i granata. Pontedera e Juventus U23 si ritrovano di fronte in campionato al “Mannucci” dall’ultima sfida disputata il 20 dicembre 2020, in quell’occasione furono i toscani ad avere la meglio con il punteggio di 2-1.

PONTEDERA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pontedera Juventus U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Juventus U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Benedetti, Catanese, Angori; Delpupo, Ianesi; Nicastro. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Daffara; Hujisen, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Maressa, Hasa, Turicchia; Cerri, Mbangula.

PONTEDERA JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











