Diretta Pontedera Lecco/ Streaming video tv: occasione per i granata (Serie C)

Pontedera Lecco, che sarà diretta dal signor Andrea Bordin, si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 novembre ed è valida per la quindicesima giornata nel campionato di Serie C 2019-2020. Allo stadio Ettore Mannucci si affrontano due squadre che hanno obiettivi diversi, come differente è in questo momento la loro posizione di classifica. Il Pontedera non è riuscito a sfruttare il pareggio interno del Monza e, anzi, perdendo in casa dell’AlbinoLeffe ha perso un punto rispetto alla capolista. I toscani restano però al terzo posto e dunque possono ancora sognare la promozione diretta; alla peggio giocheranno i playoff ma devono trovare la giusta continuità. Il Lecco arriva dalla sconfitta del Rigamonti-Ceppi contro il Renate, una squadra superiore alla neopromossa; vero è anche che con Gaetano D’Agostini il passo dei bluceleste è migliorato e adesso si può guardare con maggiore fiducia alla salvezza. Vediamo allora quelle che possono essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita, mentre aspettiamo la diretta di Pontedera Lecco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Lecco non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati della Serie C potranno seguire questa partita attraverso il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera gamma della stagione di terza divisione in diretta streaming video – dunque mediante l’utilizzo di PC, tablet e smartphone – a tutti i suoi abbonati oppure a chi volesse di volta in volta acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA LECCO

Per Pontedera Lecco Ivan Maraia conferma il modulo 3-5-2: Pavan si gioca il posto con Mannini ma parte alle spalle dell’avversario diretto, potrebbe avere campo Bruzzo che in mediana è pronto a sostituire uno tra Bernardini e Caponi con la conferma di Serena davanti alla difesa. Ropolo, Benassai e Risaliti formeranno il terzetto arretrato a protezione del portiere Mazzini, mentre De Cenco e Semprini dovrebbero avere ancora i due posti per l’attacco. Modulo simile per il Lecco, ma con due esterni alti come Strambelli e Giudici che fanno compagnia al centravanti Capogna, attenzione alla possibilità che Negro parta titolare mentre nel settore nevralgico dovremmo vedere Bobb e Moleri comporre la cerniera mediana, con il supporto dei laterali che saranno Carissoni e Pastore e che avranno anche il compito di dare una mano alla difesa, comandata da Bastrini e completata da Procopio e Merli Sala davanti a Safarikas che sarà come sempre l’estremo difensore.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Pontedera Lecco ci parlano di una squadra di casa nettamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,65 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,45 volte quanto investito mentre con il successo esterno dei lombardi, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, abbiamo una vincita corrispondente a 5,25 volte la puntata.



