Diretta Pontedera Lecco/ Streaming video tv: si recupera al Mannucci (Serie C)

Pontedera Lecco viene diretta dal signor Francesco Luciani, ed è il recupero della 15esima giornata di Serie C 2019-2020 nel girone A, che si giocherà mercoledì 11 dicembre allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera alle ore 18:00 agli ordini dell’arbitro Francesco Luciani di Roma 1; la gara fu rinviata per l’allerta meteo che colpì fra le altre anche la regione Toscana. Le due formazioni stanno vivendo una stagione diametralmente opposta. I toscani sono terzi in classifica con 32 punti a pari merito con il Renate, ma vincendo mercoledì potrebbero trovarsi in seconda piazza da soli dietro la capolista Monza. Il Lecco al contrario è in fondo alla graduatoria, in piena corsa per non retrocedere a quota 18 punti, a tre lunghezze dalla salvezza. I ragazzi di Ivan Maraia fra le mura amiche del “Mannucci” non hanno mai perso, 5 vittorie e 3 pareggi; i lombardi di Gaetano D’Agostino sono in rimonta nonostante la brutta posizione in classifica, e in trasferta hanno due delle ultime cinque gare giocate lontano dallo stadio Rigamonti. Il match si appresta a essere molto interessante visto lo stato di forma delle due compagini: i toscani vengono da una pesante sconfitta in trasferta con la Pianese e vogliono agguantare la secondo posizione in classifica, mentre i lombari hanno battuto domenica l’Olbia per 2-0.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Lecco non sarà disponibile, ma come sempre la partita di Serie C sarà visibile – come tutti i match di Lega Pro – sulla piattaforma Eleven Sport, con regolare abbonamento oppure acquistando di volta in volta il singolo evento. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA LECCO

Pontedera e Lecco dovrebbero schierare un 3-5-3 speculare. Marai dovrebbe schierare Mazzini in porta, la difesa a tre composta da Ropolo, Benassai e Risaliti; in mezzo al campo linea a cinque con Mannini, Bruzzo, autore dell’1-0 con la Pianese, Bernardini, Pavan e Serena, l’altro marcatore della scorsa domenica. In attacco il duo De Cenco e Semprini. D’Agostino affronterà i toscani con Safarikas fra i pali, Bastrini, Procopio e Merli Salain difesa. I cinque di centrocampo dovrebbero essere Carissoni, Bobb, Moleri, Giudici e Pastore a supporto del duo d’attacco Negro-Capogna.

QUOTE E PRONOSTICO

La vittoria del Pontedera è quotata a 1,75 (fonte 888sport e Unibet) mentre il successo esterno dei lombardi è considerato più difficile come risultato finale, considerato che le quote oscillano da 4.5 (Betway) e 5,8 (Planetwin). Il pari è dato a 3,3, quota abbastanza condivida dai bookmakers.



© RIPRODUZIONE RISERVATA