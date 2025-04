DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE, LE PANTERE NON DESISTONO

La diretta Pontedera Lucchese è programmata per sabato 5 aprile 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Ettore Mannucci i padroni di casa dovranno difendersi dall’assalto degli ospiti che continuano disperatamente ad inseguire la salvezza diretta. I rossoneri sono infatti sedicesimi con trentatre punti nella classifica del girone B e stanno dunque occupando la prima casella valevole per i playout. Lontani cinque lunghezze dall’Ascoli, prima squadra matematicamente salva per il momento, gli uomini del tecnico Gorgone vorranno bissare il recente successo ottenuto contro la Ternana.

Il Pontedera non è certo intenzionato però a fare sconti, provando piuttosto a ritagliarsi a loro volta un posto in zona playoff. I granata sono in dodicesima posizione a quarantuno punti dovendo fare i conti con le squadre alle sue spalle, ovvero Carpi, Campobasso ed Ascoli che potrebbero scavalcarli o agganciarli in graduatoria. Davanti a loro invece il Perugia ed il Gubbio rappresentano due compagini da scalzare, essendo lontane appena tre punti nel complesso, così da giocare ancora a stagione regolare conclusa.

DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Aspettando novità in merito alla messa in onda televisiva di questo evento, nel frattempo possiamo affermare che la diretta Pontedera Lucchese sarà un’esclusiva di Sky. Non perdetevi neanche un secondo del match seguendolo in modalità streaming grazie all’app di Sky Go.

PONTEDERA LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Arrivando entrambe da due successi, le squadre impegnate nella diretta Pontedera Lucchese dovrebbero riproporsi dall’inizio in maniera analoga al turno precedente secondo le probabili formazioni. Il modulo 4-2-3-1 con Tantalocchi, Perretta, Moretti, Pretato, Migliardi, Guidi, Ladinetti, Vitali, Scaccabarozzi, Lipari e Corona dovrebbe dunque essere utilizzato pure in questo caso da mister Menichini per i padroni di casa. Gli ospiti allenati dal tecnico Gorgone non dovrebbero invece discostarsi troppo a loro volta dal 3-4-3 con Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Antoni, Welbeck, Visconti, Ballarini, Fedato, Magnaghi e Selvini.

DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano partire come super favoriti alla vigilia nel pronostico dell’esito finale per la diretta Pontedera Lucchese, almeno secondo le quote dei bookmakers. Secondo quanto proposto ad esempio da Bwin, l’1 viene pagato ad appena 1.58 ed il 2, che vorrebbe invece dire vittoria per i rossoneri, è quotato addirittura a 4.50. Poche chances di successo almeno sulla carta per le Pantere mentre l’x viene offerto ad un interessante 3.80.