Diretta/ Pontedera Lucchese streaming video tv: derby toscano (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE: OSPITI REDUCI DA DUE KO

Pontedera Lucchese, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby toscano con i padroni di casa che per ora vanno avanti nella loro alternanza tra vittorie e sconfitte, rigorosamente tra partite in casa e trasferta. Tra le mura amiche i ragazzi di Ivan Maraia hanno fatto bottino pieno contro Pistoiese, Montevarchi ed Entella; in trasferta sono puntualmente caduti contro Ancona Matelica, Imolese e Gubbio, quest’ultimo ko subito proprio sabato scorso.

Sono comunque 11 i punti già messi in cascina dal Pontedera contro i 7 di una Lucchese che comunque pensa essenzialmente a guadagnarsi la salvezza dopo il ripescaggio maturato in estate. In casa contro la Vis Pesaro i rossoneri hanno però subito la loro seconda sconfitta consecutiva che ha frenato però una marcia che nelle prime battute del campionato erano state incoraggianti. Il 2 dicembre 2020 Lucchese corsara sul campo del Pontedera nell’ultimo precedente al “Mannucci” tra le due squadre: rossoneri vincenti 0-1, al 30 dicembre 2017 risale invece l’ultimo successo casalingo del Pontedera con un pirotecnico 3-2.

DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Lucchese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA LUCCHESE

Le probabili formazioni di Pontedera Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito; Shiba, Matteucci, Pretato; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Mutton, Magnaghi. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Corsinelli, Baldan, Bellich, Nannini; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Semprini, Fedato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

