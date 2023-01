Diretta/ Pontedera Lucchese streaming video tv: scontro zona playoff al Mannucci

DIRETTA PONTEDERA LUCCHESE: ROSSONERI IN TOSCANA

La diretta di Pontedera Lucchese, match in programma domenica 15 gennaio alle 14:30, racconta una partita tra due squadre impegnate nella corsa al miglior posto possibile in zona playoff. Le compagini arrivano alla sfida del Mannucci con un rendimento recente molto simile. I pisani hanno vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo con Gubbio e Ancona e raccogliendo nove punti mentre i rossoneri si sono arresi solo dinanzi alla Reggiana negli ultimi cinque incontri, vincendo due partite e pareggiandone entrambe.

Diretta/ Imolese Lucchese (risultato finale 0-2): Mastalli per chiudere il match!

Il Pontedera è attualmente quinto in classifica con 36 punti, dieci in meno della capolista Reggiana, ma comunque in una zona relativamente tranquilla in ottica playoff. Discorso diverso per la Lucchese che ha bisogno di incrementare la propria posizione visto che i rossoneri hanno 32 punti, uno solo in più rispetto al Siena ovvero la prima squadra fuori dai primi dieci posti.

Diretta/ Lucchese Reggiana (risultato finale 0-1) streaming: la decide Varela

PONTEDERA LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Pontedera Lucchese sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports, come d’altronde tutte le partite dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Pontedera Lucchese in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Diretta/ Olbia Lucchese (risultato finale 1-1): La Rosa fissa il pareggio!

PONTEDERA LUCCHESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Lucchese vedranno i padroni di casa scendere in campo verosimilmente con il consueto 3-4-1-2 con Stancampiano in porta, difesa a tre con Bonfanti, Espeche e Shiba. A centrocampo la coppia centrale sarà Catanese-Izzillo mentre sugli esterni agiranno Aurelio sulla sinistra e Perretta sulla destra. Il tandem d’attacco, supportato da Benedetti, è formato da Mutton e Nicastro.

La Lucchese risponderà con il 4-3-3 formato da Cucchietti tra i pali, da destra verso sinistra Quirini, Tiritello, Bachini e Alagna, autore di uno dei due gol nella vittoria contro l’Imolese. A centrocampo Franco sarà il regista con Visconti e Mastalli a comporre il trio. Tridente offensivo con Bruzzaniti, Bianchimano e Rizzo Pinna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta tra Pontedera Lucchese, le quote vedono favoriti i padroni di casa a 2.05 secondo Snai. Il pareggio è quotato a 3 mentre il successo ospite è a 3.65. L’esito del gol ovvero con entrambe le squadre a segno viene offerto a 2 mentre la possibilità di vedere almeno una sola delle due compagini a secco 1.67.











© RIPRODUZIONE RISERVATA