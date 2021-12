Diretta Pontedera Modena/ Streaming video tv: canarini lanciati al comando (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA MODENA: FINALE SCONTATO

Pontedera Modena, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 17:30 dallo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, è valida per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C. Il Pontedera è reduce dalla vittoria esterna nel derby toscano disputato contro il Siena, con la gara che si è conclusa con il punteggio di 0-1. Un successo pesante per la squadra di Ivan Maraia, la quale ha posto fine al periodo negativo dopo due sconfitte di fila. I toscani si sono portati così in zona playoff, raggiungendo il nono posto con 24 punti.

Il Modena arriva alla sfida del Mannucci, dopo la vittoria casalinga contro il Gubbio, arrivata nei minuti di recupero con il gol di Scarsella, che ha fissato il punteggio sul 3-2. La squadra allenata da Michele Mignani è sicuramente quella più in forma del campionato. I canarini hanno vinto dieci partite consecutive, portandosi in testa alla classifica con 42 punti, gli stessi della Reggiana. L’ultimo precedente tra le due squadre, risale al 2017 in Coppa Italia di Serie C. In quell’occasione il Pontedera si impose con un netto 4-0.

DIRETTA PONTEDERA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pontedera Modena di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PONTEDERA MODENA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della partita Pontedera Modena di Serie C, gara valevole per la diciannovesima giornata del Girone B. L’allenatore dei padroni di casa, Ivan Maraia, dovrebbe schierare il modulo 3-5-2, confermando gran parte della squadra vincente a Siena. Ecco la probabile formazione titolare del Pontedera: Angeletti; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Benedetti; Mattioli, Magnaghi.

In casa Modena, il tecnico Michele Mignani, dovrebbe rispondere con il suo consueto schema, il 4-3-2-1. Ecco la probabile formazione titolare dei canarini in vista della trasferta sul campo del Pontedera: Gagno; Ponsi, Ciofani, Baroni, Renzetti; Scarsella, Gerli, Armellino; Azzi, Tremolada; Minesso.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Pontedera Modena di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Pontedera, abbinata al segno 1 è quotata 3.70. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.25. Favorita la squadra ospite, con la vittoria del Modena associata al segno 2, quotata 2.00.



