Diretta/ Pontedera Montevarchi (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

DIRETTA PONTEDERA MONTEVARCHI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Pontedera Montevarchi, partita valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la sfida tra due squadre in posizioni opposte con gli ospiti ad una sorta di ultima spiaggia per mantenere la categoria. La formazione di mister Canzi, reduce dalla sconfitta ottenuta sul campo della Virtus Entella, si ritrova in zona play-off a quota cinquantatré punti (quattordici vittorie, undici pareggi, dieci sconfitte) ma con sole due lunghezze da recuperare nei confronti del sesto posto occupato dall’Ancona.

I toscani ospiti, invece, a quota ventisette punti (sei vittorie, nove pareggi e ben venti sconfitte) sono all’ultimo posto e devono recuperare cinque lunghezze dalla penultima posizione occupata dall’Imolese. Match, almeno sulla carta, squilibrato in favore dei padroni di casa che, inoltre, vantano quarantuno gol all’attivo contro i trenta realizzati dagli ospiti. (Giulio Halasz)

DIRETTA PONTEDERA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Montevarchi sarà trasmessa su Sky Sport 252, dunque l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare (che dovranno appunto selezionare il numero 252 del decoder); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

PONTEDERA MONTEVARCHI: I TESTA A TESTA

La diretta di Pontedera Montevarchi presenta la gara numero 4 tra queste due formazioni. Pontedera e Montevarchi che sono scesi in campo quindi, per la bellezza di tre volte ed il risultato recita il seguente score: due successi per il Pontedera con un pareggio con il risultato di 0-0. Pontedera che domina non soltanto nei risultati, anche in zona gol con 5 reti all’attivo contro l’unica, realizzata nell’ultimo scontro, dal Montevarchi. La prima gara storica tra le due formazioni è datata 25 settembre 2021. Il Pontedera si impose con un sonoro 3-0, reti di Magnaghi (su calcio di rigore al 9’ di gioco), Mattioli e Milani rispettivamente al 45’ e 61’ di gioco.

Storia che cambia in casa del Montevarchi con il risultato di 0-0, nonché unico pareggio tra le due formazioni. In casa del Montevarchi però, il risultato cambia nella stagione odierna con il Pontedera che si è imposto in trasferta con il risultato di 1-2. Le reti sono stati firmate da Nicastro e Cioffi; inutile nel finale il gol di Cerasani. Da segnalare nel Pontedera la presenza di Giuseppe Aurelio autore di quattro gol in campionato ed oggi in forza al Palermo. (Marco Genduso)

PONTEDERA MONTEVARCHI: OCCASIONE PER I GRANATA!

Pontedera Montevarchi sarà in diretta dallo stadio Ettore Mannucci, alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile: per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023 avremo un altro derby toscano che appare scontato sulla carta. Ci sono 26 punti tra le due squadre: il Pontedera è aritmeticamente ai playoff, ma la sconfitta subita a Chiavari ha impedito di prendersi la sesta posizione in classifica, realisticamente unico obiettivo possibile in seno a un eventuale miglioramento di una classifica che dovrebbe comunque parlare di impegni fin dalle prime battute degli spareggi promozione.

Il Montevarchi per contro è ormai condannato alla Serie D: l’Aquila ha perso in casa contro il San Donato ed è scivolato a -5 dal penultimo posto occupato dall’Imolese. Per raggiungere almeno il playout servirebbe un miracolo nelle ultime tre giornate: difficile che accada, ma staremo a vedere. Intanto bisogna valutare come sempre le scelte di campo: mentre aspettiamo che la diretta di Pontedera Montevarchi prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle probabili formazioni di questa partita in programma allo stadio Mannucci.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA MONTEVARCHI

Max Canzi perde Nicastro in Pontedera Montevarchi: l’attaccante è squalificato, quindi Mutton giocherà al fianco di Ianesi (favorito su Tomas Sosa) nel tandem offensivo, mentre Giacomo Benedetti se la vede con Tiago Gonçalves e Izzillo per fare il trequartista. In mezzo Izzillo potrebbe giocare al posto di Catanese facendo coppia con Ladinetti; Peli-Somma e Perretta-Markosian sono i ballottaggi sulle corsie esterne, in difesa invece Riccardo Martinelli, Espeche e Marcandalli formeranno la linea che si piazzerà davanti al portiere Siano.

Nel 3-4-1-2 di Marco Banchini Tozzuolo, Bertola e Gennari compongono la difesa con Giusti che si piazza tra i pali; Silvestro a destra può giocare al posto di Cerasani, a sinistra Kernezo e Enyan sono in ballottaggio per sostituire Lischi, in mezzo al campo possibilità per Biagi e Pietra in luogo di Mussis (con la probabile conferma di Amatucci). A fare il trequartista sarà come sempre Giordani; davanti invece la coppia dovrebbe essere formata da Italeng e Rovaglia, la prima alternativa è Sorgente ma anche Josh Pérez potrebbe adattarsi come seconda punta.











