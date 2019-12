Diretta Pontedera Monza/ Streaming video tv: scontro al vertice (Serie C)

Pontedera Monza, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, è la partita prevista domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.15 e che si disputerà presso lo stadio Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Vero e proprio big match tra le prime due della classe, anche se i brianzoli possono vantare ben 10 punti di vantaggio sui toscani. Il Monza è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato e sembra aver trovato il passo giusto non solo per consolidare la sua leadership, ma per fare addirittura il vuoto in un girone in cui nessuna antagonista è finora riuscita a tenere il passo della squadra di Brocchi. Dall’altra parte il Pontedera, con la vittoria contro il Lecco nel recupero di mercoledì scorso, si è staccato di 3 punti dal Renate terzo e si è confermato rivelazione assoluta di questo avvio di stagione, disputando uno dei gironi d’andata migliori in assoluto del sodalizio toscano. Il Pontedera finora è imbattuto in casa in campionato, il Monza lo è in trasferta: sicuramente i toscani proveranno a sfruttare lo scontro diretto che appare come una residua speranza per riaprire il campionato, anche se il secondo posto sarebbe un risultato comunque straordinario per i granata.

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pontedera Monza, match previsto domenica 15 dicembre 2019 e che si disputerà presso lo stadio Mannucci di Pontedera, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Pontedera allenato da Ivan Maraia schiererà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Mazzini; Benassai, Piana, Risaliti; Pavan, Bruzzo, Caponi, Barba, Mannini; De Cenco Semprini. Risponderà il Monza guidato in panchina da Brocchi, che opterà su un 4-3-1-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Lamanna; Lepore, Paletta, Bellusci, Anastasio; Armellino, Fossati, D’Errico; Chiricò; Brighenti, Finotto.

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 1.90. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.75.



