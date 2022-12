Diretta/ Pontedera Olbia streaming video tv: Nicastro vs Ragatzu (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA OLBIA: TOSCANI FAVORITI!

Pontedera Olbia, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Si giocano tanto le due squadre in campo tra pochi minuti, tra chi insegue la vetta e chi vuole abbandonare quanto prima la zona pericolosa.

Il Pontedera è quarto in classifica con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. I toscani nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dal Gubbio. L’Olbia, invece, è diciottesimo a quota 15 punti, raggranellati con due vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Quattro pari di fila per i sardi, l’ultimo per 1-1 con la Lucchese.

PONTEDERA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Olbia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pontedera Olbia sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA OLBIA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Pontedera Olbia, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Pontedera Olbia. Partiamo dalla compagine toscana, il modulo è il 3-4-2-1: Stancampiano, Shiba, Espeche, Martinelli, Perretta, Guidi, Izzillo, Aurelio, Fantacci, Cioffi, Nicastro. Passiamo adesso all’undici sardo, in campo con il 3-5-2: Van der Want, Brignani, Emerson, Bellodi, Renault, Zanchetta, Biancu, Sueva, La Rosa, Ragatzu, Contini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Olbia vedono favorita la formazione toscana. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Goldbet: la vittoria del Pontedera è a 1,85, il pareggio è a 3,25, mentre il successo dell’Olbia paga 4,10 volte la posta. Under 2,5 e Over 2,5 sono rispettivamente a 1,56 e 2,25, mentre Gol e No Gol sono quotati 2,00 e 1,70.

