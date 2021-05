Diretta/ Pontedera Pergolettese (Serie C) streaming video tv: sigillo play off

DIRETTA PONTEDERA PERGOLETTESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pontedera Pergolettese, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ai toscani serve il sigillo play off dopo quattro pareggi consecutivi, l’ultimo 2-2 contro la Pro Vercelli terza in classifica è stato senz’altro positivo, ma ai toscani serve un’ultima vittoria anche per presentarsi nella post season da ottavi in classifica e riuscire dunque ad avere un minimo vantaggio.

L’occasione sembra propizia perché la Pergolettese non ha più nulla da chiedere a questo campionato, i toscani pareggiando in casa contro la Giana Erminio hanno messo in ghiaccio la matematica salvezza dopo una stagione travagliata ma in cui l’obiettivo fondamentale era la permanenza tra i professionisti senza passare dai play out. I cremaschi ce l’hanno fatta e ora possono iniziare ad impostare la prossima stagione, cercando di consolidare la loro posizione nella gerarchia della Serie C.

DIRETTA PONTEDERA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Pergolettese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della sfida tra Pontedera e Pergolettese presso lo stadio Ettore Mannucci I padroni di casa allenati da Ivan Maraia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sarri, Matteucci, Piana, Benassai; Perretta, Bardini, Caponi, Barba, Milani; Magrassi, Semprini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fiorenzo Albertini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Soncin; Girelli, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Varas, Panatti, Palermo; Morello, Scardina, Bariti.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Pontedera Pergolettese dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.57, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 4.00 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 5.25.

