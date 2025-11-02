Diretta Pontedera Perugia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PONTEDERA PERUGIA (RISULTATO FINALE 2-2): UN PUNTO A TESTA

Il Perugia ci prova ancora con Bartolmei: palla che sorvola la traversa. La squadra umbra continua ad attaccare e, dunque, a sfiorare il gol. I perugini hanno una doppia occasione: Biagini respinge il tiro di Bacchin, poi Bartolomei non riesce ad inquadrare la porta. Una possibile svolta arriva al 93′, ovvero quando viene assegnato un rigore agli ospiti per un fallo di Corradini su Giardino.

Ma il direttore di gara Andrea Terribile, dopo che il Pontedera si gioca la rispettiva card della FVS, toglie il rigore al Perugia. Questo è l’ultimo episodio di questa gara così ricca di emozioni. Il Pontedera e gli umbri, dunque, si dividono la posta di un match ricco di colpi di scena (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PONTEDERA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL MATCH

La diretta Pontedera Perugia è fruibile su Sky Sport con i suoi canali tv, mentre in diretta streaming video la potrete seguire su Sky Go o Now, sempre in abbonamento.

DIRETTA PONTEDERA PERUGIA (RISULTATO 2-2): QUANTE EMOZIONI

Nonostante il gol subito, il Perugia riesce a pareggiare prima della conclusione del primo tempo. Al 42′, esattamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Giraudo (lasciato tutto solo dalla difesa toscana) riporta il risultato in parità. Questa è una partita da continui ribaltamenti di fronte, visto che il Pontedera va di nuovo avanti nei primi minuti del secondo tempo.

Al 56′, infatti, Landinetti segna davvero un bellissimo goal. Il Perugia, però, non si perde d’animo e, dopo la classica girandola delle sostituzioni del secondo tempo, riesce nuovamente a pareggiare. A segnare, esattamente al 69′, è Manzari direttamente da calcio d’angolo (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PONTEDERA PERUGIA (RISULTATO 1-0): GOL DI VITALI

Primo tentativo della gara tra il Pontedera ed il Perugia è della squadra ospite, visto che Montevago conclude in porta: destro che si spengne sul fondo. La gara continua a farla sicuramente il team umbro, ma i padroni di casa si difensono bene e sono pronti a ripartire in contropiede. Manzari al 17′ ci prova: blocca Biagini.

Il Pontedera risponde con il tiro di Vitali, ma il pallone termina a lato. I toscani avanzano il proprio baricentro, visto che Gemello è bravissimo ad uscire e ad anticipare Andolfi. Altro tentativo di Montevago: diagonale che si spegne sul fondo. I toscani continuano a premere, visto che prima sfiorano il gol con Manfredonia (colpo di testa troppo debole) e poi segnano con il sinistro di Vitali (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PONTEDERA PERUGIA: IL GRIFONE PUÒ RINASCERE?

Per la diretta Pontedera Perugia siamo allo stadio Ettore Mannucci alle ore 17:30 di domenica 2 novembre 2025, vivremo qui una partita davvero delicata per la dodicesima giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, che ci dirà anche se il Grifone possa realmente risalire la corrente o se invece sia destinato ad affondare.

Lunedì scorso Giovanni Tedesco, personaggio abbastanza importante da queste parti, è diventato il terzo allenatore di una stagione sciagurata, fatta di tre pareggi e sette sconfitte, e ultimo posto al netto della penalizzazione del Rimini: pronti via ha battuto il Livorno, e dunque ora potrebbe provare a orchestrare una rimonta.

Resta che il campionato del Perugia è totalmente al di sotto delle aspettative, ma anche quello del Pontedera che se non altro domenica scorsa ha fatto il blitz sul campo della Juventus U23, uscendo dalla zona playoff e ora nella speranza di iniziare un percorso decisamente più positivo da qui in avanti.

Siamo insomma alla presenza di due squadre che stanno deludendo, sia pure con un rendimento ancora diverso; in questo modo ci approcciamo alla diretta Pontedera Perugia, provando anche a capire quale sia l’idea di campo che accompagna i due allenatori quando ormai manca poco al calcio d’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PERUGIA

Nella diretta Pontedera Perugia Leonardo Menichini si dispone con un 4-2-3-1 nel quale Corradini e Pretato proteggono il portiere Biagini giocando al centro di una difesa che viene completata dai terzini Perretta e Migliardi (autore del gol vittoria ad Alessandria), in mezzo al campo come sempre c’è Ladinetti e con lui uno tra Manfredonia e Pietrelli, a presidiare la trequarti invece dovremmo vedere Faggi in posizione centrale con Pablo Vitali a destra, poi da capire la sinistra perché Ianesi potrebbe essere titolare portando così Nabian, in competizione con Andolfi in questo caso, a giocare come prima punta.

È invece abbastanza evidente che Giovanni Tedesco intenda confermare il 4-3-1-2 con cui ha battuto il Livorno: ecco allora Gemello in porta, Tozzuolo e Giraudo a correre sulle fasce e una coppia centrale formata da Riccardi e Angella, a centrocampo invece comanda Giovanni Giunti con Bartolomei e Megelaitis che dovrebbero essere le due mezzali, alle spalle dei due attaccanti abbiamo Manzari con una coppia offensiva nella quale naturalmente spicca Montevago, finalmente sbloccatosi in campionato, al suo fianco dovremmo invece avere Mamadou Kanoute.

PRONOSTICO E QUOTE PONTEDERA PERUGIA

Con le quote che l’agenzia Eurobet ha fornito sulla diretta Pontedera Perugia scopriamo che è il Grifone ad essere favorito oggi, infatti il segno 2 per la sua vittoria vi garantirebbe una vincita da 2,35 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1 per il successo dei toscani vale 2,75 volte la giocata, infine abbiamo il pari che vale 2,95.