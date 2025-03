DIRETTA PONTEDERA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche nella diretta di Pontedera Pescara, due squadre che potrebbero davvero farci vedere un po’ di spettacolo questa volta. Iniziamo parlando subito dei toscani, squadra che punta molto sulla corsa e per questo infatti corre in media 8,9 km ogni ora e mezza di gioco. Questo però li porta a subire davvero molto in termini difensivi visti che il protiere viene sollecitato con 13,4 tiri a partita. Per fortuna la sua percentuale di parate nelle ultime cinque partite è davvero molto buona, quasi il 40%.

Il Pescara invece è la secodna miglior difesa della Serie C, preceduta solo dalla Ternana che sembra giocare un campionato a parte. La squadra subisce in media 0,6 reti ogni partita e sta vivendo anche un momento fortunato in attacco con 1,6 reti ogni novanta minuti. Questo dovrebbe decretare il Delfino come la principale favorita di questa partita, ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pontedera Pescara, il fischio di inizio è ormai vicino e noi non vogliamo perderlo assolutamente con il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PONTEDERA PESCARA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati di vedere la diretta Pontedera Pescara, dovrete necessariamente essere abbonato a Sky, precisamente il pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete fare riferimento a Sky Go.

PONTEDERA PESCARA, FATTORE P!

Due squadre reduci da due risultati opposti si sfidano in questa 31esima giornata di campionato. La diretta Pontedera Pescara, in programma martedì 11 marzo 2025 alle ore 18:30, sarà sicuramente una gara molto interessante.

I padroni di casa arrivano da tre sconfitte in quattro partite tra cui l’ultima contro l’Entella oltre a Carpi e Torres. L’unica vittoria di queste ultime settimane è stata col Gubbio per 2-1 che ha aiutato quantomeno a prendere fiato in questo periodo.

Il Pescara si era fermata contro l’Ascoli per 2-1 in casa, ma è riuscito ad alzare la testa nelle vittorie contro Milan Futuro e con la Lucchese, alternate dal pareggio con la Spal. Ora il Delfino è a 54 punti, a -3 dalla Torres terza.

LE PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PESCARA

Il Pontedera scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta Calvani, difeso da Cerretti, Moretti, Espeche e Perretta. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Guidi e Ladinetti mentre Lipari, Scaccabarozzi e Sala assisteranno Corona.

Il Pescara giocherà con il 4-3-3 con Plizzari a difendere i biancazzurri. Il reparto arretrato vedrà Pierozzi, Lancini, Pellacani e Moruzzi a chiudere il reparto. Valzania e Meazza saranno le due mezzali mentre Squizzato in cabina di regia. Ferraris e Cangiano daranno una mano all’unica punta Alberti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PONTEDERA PESCARA

I favoriti sono gli ospiti ovvero il Pescara che è dato a 1.76. Il pareggio è offerto a 3.45 mentre l’1 fisso a 4.10. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.83 e 1.80.