Diretta/ Pontedera Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (5 dicembre 2023 Serie C)

DIRETTA PONTEDERA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta di Pontedera Pescara: noi possiamo ricordare che la squadra toscana ha fatto molto bene dalla prima metà di ottobre, perché dopo essere caduta contro il Pineto (terza sconfitta in un avvio che in sette giornate aveva portato in dote solo 6 punti) ha cambiato passo raccogliendo cinque vittorie (tra cui l’ultima ad Ancona), due pareggi e una sola sconfitta, anche se sanguinosa perché arrivata al Mannucci contro l’Entella. Un Pontedera che in casa non perdeva da oltre due mesi, e che comunque tra le mura amiche ha un buon passo, fatto di 11 punti in 7 gare (anche se certamente potrebbe essere migliore), un Pontedera che in generale segna anche poco (17 gol in 15 partite).

Il Pescara era partito davvero bene, poi ha perso smalto: ha aperto il mese di ottobre battendo Gubbio e Spal in sei giorni, ma poi ha vinto soltanto due volte nelle seguenti nove partite. Abbiamo avuto cinque sconfitte, tra cui tre consecutive contro Torres, Recanatese e Carrarese; due pareggi e appunto due vittorie, ultima delle quali sabato sul campo dell’Entella con cui il Delfino spera ovviamente di poter riprendere la sua marcia. Scopriremo presto quello che succederà sul terreno di gioco del Mannucci: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti della partita, la diretta di Pontedera Pescara sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PONTEDERA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pontedera Pescara sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Pescara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PONTEDERA PESCARA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Pontedera Pescara raccontiamo una partita che ha soltanto due precedenti: questo incrocio si era infatti verificato nella stagione 2021-2022, e il contesto era sempre quello del girone B di Serie C. Il Delfino, che poi l’anno scorso era stato spostato nel girone C, va ancora alla ricerca della sua prima vittoria contro gli amaranto toscani: hanno infatti perso la partita dell’Ettore Mannucci, giocata a fine novembre, per poi pareggiare all’Adriatico quattro mesi più tardi. Nel match casalingo il Pontedera aveva sbloccato il risultato nel recupero del primo tempo, con Lorenzo Milani; poi aveva raddoppiato con Simone Magnaghi ed era risultata inutile la rete che Nicola Rauti aveva realizzato al 78’ minuto.

La partita di ritorno in Abruzzo invece si era risolta con il pareggio dei toscani a due minuti dal 90’: un tiro di Cristian Mutton aveva beffato il portiere del Pescara Alessandro Iacobucci, il Delfino era riuscito a portarsi in vantaggio appena prima dell’ora di gioco con Luca Clemenza ma poi la squadra allenata da Gaetano Auteri non aveva saputo confermare quei tre punti. Adesso vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Pontedera Pescara, una partita particolarmente attesa nel girone B di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

PONTEDERA PESCARA: PARTITA EQUILIBRATA!

Pontedera Pescara, in diretta dallo Stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.30 di martedì 5 dicembre 2023. La gara è valevole per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C 2023-2024. La diretta di Pontedera Pescara fornisce una chiave di lettura molto chiara: le due squadre, infatti, sono divise da un solo punto in classifica e stazionano in piena zona play-off. I toscani sono in un ottimo momento avendo vinto quattro delle ultime cinque sfide mentre gli abruzzesi, reduci dalla vittoria contro la Virtus Entella, cercano di allungare la striscia positiva.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PESCARA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pontedera Pescara. Il tecnico dei padroni di casa Max Canzi continueranno con il 3-4-2-1 e la linea difensiva composta da Espeche, Martinelli e Calvani. Gli ospiti guidati in panchina da mister Zdenek Zeman si affideranno al 4-3-3 con il tridente formato da Accornero, Cuppone e Merola.

DIRETTA PONTEDERA PESCARA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pontedera Pescara secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i toscani tanto che il segno 1 per la vittoria è quotato a 2.75, mentre il segno 2 per un successo degli abruzzesi è proposto a 2.50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.10 volte la posta in palio oggi.

