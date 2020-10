Diretta Pontedera Piacenza/ Streaming video e tv: obiettivi opposti (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA PIACENZA: EMILIANI PROVANO IL COLPO!

Pontedera Piacenza, diretta dall’arbitro Dario Madonia della sezione Aia di Palermo, si gioca per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020. Sulla base di quanto visto settimana scorsa nella prima giornata, la diretta di Pontedera Piacenza si presenta come una partita dagli obiettivi contrapposti per le due formazioni. Il Pontedera infatti ha iniziato col botto, vincendo per 0-1 sul campo dell’Olbia domenica scorsa e conquistando immediatamente i primi tre punti in classifica, mentre è stato preoccupante per il Piacenza lo scivolone casalingo per 0-2 al cospetto del Grosseto. Gli emiliani dunque cercheranno già oggi pomeriggio di invertire la tendenza, ma la missione non si annuncia facile contro un Pontedera che dal canto suo cercherà il bis per consolidarsi nei piani alti della classifica – fermo restando che dopo due giornate questo dice poco. Ma chi ben comincia, si sa, è a metà dell’opera…

DIRETTA PONTEDERA PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Pontedera Piacenza, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PIACENZA

Diamo adesso qualche accenno anche sulle probabili formazioni per Pontedera Piacenza. I toscani di mister Maraia possono senz’altro prendere a riferimento l’11 della prima giornata: modulo 3-5-2 con Sarri in porta; Matteucci, Piana e Benassai nella difesa a tre; nel folto centrocampo a cinque ecco Perretta, Barba, Caponi, Catanese e Milani da destra a sinistra, infine Benedetti e Tommasini avevano formato la coppia d’attacco per il Pontedera. Meno positivo il riferimento per il Piacenza, che nella prima giornata mister Manzo aveva schierato con questo 4-3-3 nella sconfitta con il Grosseto: Vettorel in porta; Simonetti, Battistini, Bruzzone e Visconti in difesa; Pedone, Palma e D’Iglio a centrocampo; Lamesta, Babbi e Heatley infine a formare il tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Pontedera Piacenza grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo spinge i padroni di casa che sono di conseguenza favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,95 mentre poi si sale a 3,80 per il segno 2 ed invece a 3,25 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA