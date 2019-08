Diretta Pontedera Pianese/ Streaming video tv: che esordio per Coppa Italia Serie C!

Pontedera Pianese, diretta dall’arbitro Davide Di Marco, è la partita in programma oggi sabato 3 agosto 2019 con fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. Si accende quindi in toscana il primo turno della Coppa Italia di serie C: a dare il via alle danze la diretta tra Pontedera e Pianese, protagonisti assieme alla Pistoiese del girone D del tabellone della coppa. Ecco quindi in campo una delle certezze del campionato di Serie C, che l’anno scorso ha chiuso la stagione con il KO con la Lucchese e l’11^ posto nel gruppo A: assieme la formazione bianconera al suo esordio nel terzo campionato italiano, a cui ha avuto accesso essendosi classificata prima nel gruppo E al termine del precedente campionato dilettanti. Sarà quindi un match tutto da vivere tra due formazioni che hanno voglia di emergere, fin da questo avvio della stagione calcistica nella Coppa Italia di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo agli appassionati che, salvo variazione di palinsesto, la diretta Pontedera Pianese non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia ci sarà la possibilità di seguirla in mobilità su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone: l’appuntamento come al solito è su elevensports.it, il sito che in abbonamento trasmette in diretta streaming video tutte le partite della terza divisione.

DIRETTA PONTEDERA PIANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Pontedera e Pianese, facile pensare che per le probabili formazioni entrambi i tecnici metteranno in campo il loro 11 migliore questa sera, là dove mercato e condizioni non ancora ottimali dopo l’estate, chiaramente lo permetteranno. Per i granata Maraia potrebbe sperimentare di nuovo il 3-5-2, che vedrà tra i pali Mazzini: in difesa quindi vi sarà spazio per Cigagna, Risaliti e Ropolo. Nell’ampia mediana dei toscani si candidano dal primo minuto Barba, Caponi e Giuliuani al centro, mentre toccherà a Bernardini e Mannini completare ai lati: per l’attacco ecco Tommassini e Semprini. Per la Pianese di Marco Masi invece vi sarà spazio per Fontana tra i pali, con di fronte Ambrogio, Seminara, Gagliardi e Dierna: Simeoni, Benedetti e Catanese saranno in mediana mentre in attacco vi sarà spazio per il trittico Udoh-Benedetti G.-Figoli.



