Diretta Pontedera Pianese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mannucci per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA PONTEDERA PIANESE, MIGLIORARE I RISPETTIVI PIAZZAMENTI

E’ fissato alle ore 17:30 di domenica 16 novembre 2025 l’avvio della diretta Pontedera Pianese. Presso lo Stadio Ettore Mannucci si prospetta una bella battaglia valida per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C 2025/2026 fra due compagini toscane, sapendo che la rivalità in questa regione è parecchio sentita di città in città.

Diretta Milano Trapani/ Streaming video tv: sfida di lusso (Serie A basket, oggi 16 novembre 2025)

I granata si giocano qualcosa in più rispetto agli ospiti in questo turno di campionato essendo al momento in quindicesima posizione con dodici punti e dunque a solo un paio di lunghezze dalla coppia formata da Bra e Livorno, che si piazzano invece appena dentro la zona playoff e di conseguenza a rischio playout.

Gli uomini di mister Menichini arrivano inoltre dalla sconfitta patita per 2 a 0 sul campo del sorprendente Guidonia ed hanno quindi bisogno di riscattarsi. I bianconeri sono invece in dodicesima posizione con diciassette punti, lo stesso bottino guadagnato fino a questo momento da altre tre squadre: Vis Pesaro, Campobasso e Juventus Next Gen.

Diretta Reggio Emilia Venezia/ Streaming video tv: numeri allo specchio (Serie A basket, 16 novembre 2025)

La compagine guidata in panchina da mister Alessandro Birindelli spera di prolungare la mini serie di due gare senza vittorie iniziata dopo il KO con la capolista Ravenna così da magari riuscire a sorpassare i Vissini e rientrare al più presto possibile in zona playoff.

DIRETTA PONTEDERA PIANESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono due piattaforme che trasmetteranno la diretta Pontedera Pianese di questo weekend. Sia Now Tv che Sky proporranno la gara almeno in streaming. L’appuntamento è dunque sulle applicazioni ufficiali come ad esempio Sky Go.

DIRETTA/ Varese Cantù (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due sul derby! (oggi 16 novembre 2025)

PONTEDERA PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se si parla di probabili formazioni per la diretta Pontedera Pianese possiamo mettere insieme un 4-2-3-1 di partenza per i padroni di casa con Biagini, Perretta, Pretato, Corradini e Migliardi, Ladinetti e Manfredonia, Vitali, Nabian e Faggi mentre Andolfi sarà il centravanti. Gli ospiti si disporranno invece usando il modulo 3-5-2 con Filippis, Ercolani, Chesti e Gorelli, Sussi, Proietto, Simeoni, M. Bertini e Coccia, Sodero e Bellini.

DIRETTA PONTEDERA PIANESE, LE QUOTE

Si preannuncia una sfida abbastanza equilibrata quella in programma con la diretta Pontedera Pianese se si ragiona sulle quote fornite dai bookmakers per l’esito finale del match. Per Sisal infatti i padroni di casa sono in vantaggio sula carta alla vigilia nella conquista dei tre punti con l’1 pagato a 2.50 mentre gli ospiti hanno le stesse possibilità di pareggiare o di tornare fra le mura amiche avendo ottenuto la posta in palio. Sia il segno x che il 2 vengono appunto quotati a 2.90.