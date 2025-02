Diretta Pontedera Pineto, sfida che promette spettacolo!

La diretta Pontedera Pineto sarà valida per la venticinquesima giornata del girone B di Serie C e vedrà scontrarsi due squadre in un ottimo momento e stato di forma ma che in classifica occupano due posizioni diverse e che puntano a obiettivi diversi alla fine della stagione, i padroni di casa sono al 15° posto con 27 punti appena fuori dalla zona playout ma con una vittoria potrebbero raggiungere i playoff, gli ospiti invece sono saldi all’interno dei primi 10 classificati e hanno un posto assicurato nella seconda parte di stagione, occupano il 7° posto con 35 punti. Il Pontedera si presenta alla partita dopo un’importante vittoria 2-4 in casa contro l’Arezzo, mentre il Pineto arriva da un pareggio 0-0 contro il Torres tra le mura amiche.

Info streaming diretta Pontedera Pineto, come seguirla

C’è grande entusiasmo tra i pinetesi per questa fase del campionato di Serie C che vede la loro squadra come una autentica rivelazione. Molti di loro stanno organizzando la trasferta in Toscana, ma visto il maltempo altrettanti decideranno di vedere la diretta Pontedera Pineto in tv da casa su Sky oppure su computer e cellulare in streaming video con SkyGo o NowTv.

Formazioni Pontedera Pineto, le probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Pontedera Pineto dello Stadio Ettore Mannucci i padroni di casa dovrebbero confermare le scelte fatte dal tecnico Leonardo Menichini nell’ultima partita, 4-2-3-1 con Tantalocchi in porta, Cerretti, Moretti, Martinelli e Perretta in difesa, Guidi e Ladinetti in mediana, trequarti composta da Sala e Vitali sulle fasce e Scaccabarozzi centralmente in supporto dell’unica punta Corona. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con il 4-3-3 di mister Ivan Tisci con Tonti tra i pali, Borsoi e Baggi esterni bassi con Ingrosso e De Santis difensori centrali a completare il reparto difensivo, Schirone, Lombardi e Germinario il trio di centrocampisti e tridente offensivo composto da Chakir e Bruzzaniti sulle fasce e Gambale riferimento centrale.

Pronostico e quote Pontedera Pineto, il possibile risultato finale

La diretta Pontedera Pineto è una gara difficile da prevedere ma che potrebbe offrire una gara ricca di azioni pericolose e occasioni da gol, entrambe le squadre hanno bisogno di punti, soprattutto i padroni di casa che stanno cercando la vittoria per entrare nei playoff, le due squadre poi arrivano da ottimi momenti, gli ospiti è da 6 gare consecutive che non perdono mentre il Pontedera in 5 delle ultime 6 partite. Alla fine il risultato che potrebbe arrivare è un pareggio che accontenterebbe gli ospiti ma un po’ meno i padroni di casa che comunque non rischierebbero di finire nella zona calda del fondo della classifica. Nelle quote Snai è leggermente favorito il segno 1, indicato a 2,40.