DIRETTA/ Pontedera Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (13 febbraio 2024)

Cosa possiamo dire dei precedenti nella diretta di Pontedera Pineto? A dire il vero ben poco: le due squadre infatti si sono affrontate soltanto una volta, vale a dire lo scorso 8 ottobre, nella settima giornata del girone B di Serie C. Prima di allora infatti non c’erano state sfide; va peraltro detto che sulla panchina del Pineto sedeva ancora Daniele Amaolo, mal del resto non è troppo lontano nel tempo (anzi) il suo esonero a favore di Roberto Beni. Il Pineto, neopromosso dalla Serie D, è calato parecchio rispetto a un ottimo avvio di campionato, mentre il Pontedera è cresciuto tantissimo.

Oggi come detto i punti di margine sono 9 a favore dei toscani, che all’andata avevano incredibilmente perso per 4-1. Dopo 10 minuti il Pineto era già in vantaggio 2-0: reti di Andrea Marafini e Emilio Volpicelli. Lorenzo Ignacchiti aveva accorciato le distanze prima dell’intervallo, ma il risultato era rimasto invariato fino al minuto 88 quando un nuovo uno-due da parte degli abruzzesi, questa volta con una doppietta di Mohammed Amine Chakir, aveva allargato il risultato. Oggi però lo scenario sembra favorire il Pontedera, vedremo quello che succederà allo stadio Mannucci… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Pontedera Pineto sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che coprono la programmazione del campionato di Serie C. Di conseguenza tutti gli abbonati potranno avere accesso a questo match selezionando il canale di riferimento – potrebbe essere necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio – ricordando ovviamente che sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, e che le gare di Serie C saranno fornite anche sulla piattaforma Now Tv.

Pontedera Pineto, partita in diretta dallo stadio Ettore Mannucci, va in scena alle ore 18:30 di martedì 13 febbraio per la 26^ giornata nel girone B di Serie C 2023-2024. Sfida interessante: le due squadre sono separate da 9 punti in classifica e arrivano da due pareggi. Il Pontedera è scivolato al settimo posto in classifica, ma può ancora giocarsi la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff: ha pareggiato contro l’Arezzo e dunque va a caccia di riscatto immediato, ma il suo campionato in termini generali rimane assolutamente positivo.

Così come quello del Pineto, che puntava la salvezza e invece si sta ritrovando in corsa per i playoff: rispetto a un ottimo avvio è leggermente calato, arriva dal pareggio contro la Lucchese ma in questo momento si tiene ancora lontano dai guai, potendo appunto ambire a qualcosa di più. Vedremo tra poco cosa succederà nella diretta di Pontedera Pineto, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PINETO

Verso Pontedera Pineto possiamo pensare al 3-4-2-1 per Max Canzi, con qualche variazione rispetto all’ultimo impegno: in porta va Ciocci, davanti a lui potremmo avere una difesa con Riccardo Martinelli, Calvani ed Espesche mentre a giocare sulle corsie laterali di centrocampo potrebbero essere stavolta Cerretti e Michele Ambrosini (o Peli, a sinistra), con una zona centrale che può essere presidiata da Federico Marrone e Giacomo Benedetti. Delpupo e Ianesi confermati sulla trequarti, davanti invece Simone Ganz rimane favorito su Selleri.

Il Pineto di Roberto Beni agisce con un 3-5-2: Baggi, Simone De Santis e Ingrosso compongono la difesa a protezione di Tonti, Njambé-Macario e Borsoi-Iaccarino sono i ballottaggi sulle corsie laterali mentre in mezzo al campo se la gioca Manu, che può prendere il posto di uno tra Germinario e Lombardi con Sannipoli che sarebbe invece confermato. A formare il tandem offensivo della squadra abruzzese potrebbero essere nuovamente Volpicelli e Gambale, che partono favoriti rispetto ad Alessandro Pellegrino e Chakir che comunque danno la sensazione di potersela giocare.











