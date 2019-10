Diretta Pontedera Pistoiese/ Streaming video Rai: derby toscano al Mannucci (Serie C)

Pontedera Pistoiese, che sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci, rappresenta il posticipo nella nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020: per il girone A, allo stadio Ettore Mannucci, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 14 ottobre. Un derby toscano di grande rilevanza, tra due società che puntano lo stesso obiettivo: la qualificazione ai playoff. Per il momento il Pontedera è in corsa anche per la promozione diretta, anche se già staccato dal dominante Monza: i granata domenica scorsa sono andati a vincere sul campo della lanciata Alessandria, dimostrando che in questo primo scorcio di stagione possono competere per la prima posizione anche se mercoledì è arrivato il ko di Siena in Coppa Italia. La Pistoiese è attardata, ma sta comunque marciando: arriva dalla preziosa vittoria interna sull’Olbia e dunque ha la possibilità, vincendo anche oggi, di irrompere nelle prime dieci del girone. Stiamo a vedere quello che succederà nella diretta di Pontedera Pistoiese; nel frattempo possiamo analizzare le scelte dei due allenatori valutando le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Pistoiese, trattandosi del posticipo della Serie C, sarà trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Sport o sul suo canale “gemello” Rai Sport + (numeri 57 e 58 del telecomando), naturalmente con la consueta possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, attraverso il sito www.raiplay.it oppure, tradizionalmente, su Eleven Sports che fornisce tutte le partite della terza divisione (comprese quelle di Coppa Italia). CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PISTOIESE

In Pontedera Pistoiese dovremmo vedere la squadra di Ivan Maraia schierata con il solito 3-5-2: Benassai comanda la difesa a protezione di Mazzini, Risaliti e Piana (in gol domenica) la completano mentre Pavan e Mannini avanzano il loro raggio d’azione, con la corsia destra che dovrebbe essere più bloccata. Bernardini il regista basso, Gianluca Barba e Calcagni saranno invece le mezzali pronte a sfruttare gli spazi lasciati dal movimento degli attaccanti, ovvero De Cenco (4 gol in campionato) e Semprini. Modulo speculare per la Pistoiese di Giuseppe Pancaro: davanti dovrebbero giocare ancora Falcone e Gucci, con Ferrarini e Llamas (ma per la sinistra attenzione a Stijepovic, a segno contro l’Olbia) pronti a dare una mano partendo dalle corsie di centrocampo. In mezzo avremo gli interni Bordin e Valiani a supportare l’impostazione di Spinozzi, anche qui appunto difesa a tre con Terigi, Camilleri e uno tra Dametto e Federico Mazzarani che proteggeranno il portiere Pisseri.

QUOTE E PRONOSTICO

In Pontedera Pistoiese è la squadra di casa a partire favorita: il segno 1 per la sua vittoria, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, vale infatti 1,87 volte la somma puntata mentre per il successo esterno degli arancioni, identificato dal segno 2, il valore della vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,30 volte la giocata.



