Diretta Pontedera Pistoiese/ Streaming video tv: bel derby toscano (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA PISTOIESE: IN CERCA DELLA PRIMA VITTORIA

Pontedera Pistoiese, in diretta dallo stadio Ettore Mannucci naturalmente di Pontedera, sarà il derby toscano che si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 12 settembre 2021, per la terza giornata del girone B del campionato di Serie C. In avvicinamento alla diretta di Pontedera Pistoiese, possiamo ricordare che i padroni di casa di mister Ivan Maraia arrivano da un pareggio sul campo della Vis Pesaro e hanno finora ottenuto due punti in classifica con altrettanti segni X, mentre gli ospiti di mister David Sassarini hanno un solo punto, ottenuto dalla Pistoiese una settimana fa in un altro derby toscano (sono tanti nel girone B) contro il Grosseto.

Non possiamo dunque parlare di inizi negativi, ma certamente Pontedera e Pistoiese sono accomunate dal desiderio di cogliere la prima vittoria stagionale per provare a guardare in alto: che cosa succederà dunque oggi in Pontedera Pistoiese?

DIRETTA PONTEDERA PISTOIESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Pistoiese non sarà garantita, ma ci sarà naturalmente la diretta streaming video che Eleven Sports garantisce anche in questa nuova stagione per tutte le partite del campionato di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PISTOIESE

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Pontedera Pistoiese. Per i padroni di casa potremmo disegnare un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Sposito in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Matteucci, Bakayoko e Benedetti; folta linea a cinque a centrocampo, con Perretta, Barba, Caponi, Shiba e Milani possibili titolari da destra a sinistra; infine Magnaghi e Mutton per formare la coppia d’attacco.

La replica della Pistoiese potrebbe concretizzarsi in uno speculare 3-5-2 con Gennari, Ricci e Sottini nella retroguardia a tre davanti al portiere Crespi; nel folto centrocampo a cinque potrebbero agire Moretti, Castellano, Santoro, Romano e Martina da destra a sinistra, mentre in attacco i titolari potrebbero essere Vano e Pinzauti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pontedera Pistoiese, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sul derby toscano. I padroni di casa sono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,50 mentre poi si sale a quota 2,80 in caso di successo della Pistoiese e dunque di segno 2, infine il pareggio varrà 3,05 volte la posta in palio in caso di segno X.



