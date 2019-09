Diretta Pontedera Pro Vercelli/ Streaming video e tv: piemontesi in crisi (Serie C)

Pontedera Pro Vercelli, che sarà diretta dal signor Marco Acanfora e si gioca mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 (girone A), che si disputerà in turno infrasettimanale. Con l’ultimo pareggio sul campo della Juventus U23 i toscani si sono arrampicati fino al quarto posto in classifica, dimostrando di avere qualità per tentare di veleggiare nell’alta classifica anche in questa nuova stagione, con i play off che potrebbero essere un obiettivo concreto. Dall’altra parte la Pro Vercelli è invece reduce da una bruciante sconfitta nel derby piemontese contro il Gozzano. I bianchi non sono stati finora brillanti in avvio di campionato, e soprattutto dopo quella di Monza quella contro il Gozzano è stata la seconda sconfitta consecutiva che ha avvicinato pericolosamente la squadra alla zona play out. Urge un cambio di marcia, difficile però da ricercare contro un Pontedera ancora imbattuto in casa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Pontedera Pro Vercelli, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni di Pontedera Pro Vercelli, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa saranno schierati con un 3-4-3 dal tecnico Ivan Maraia con: Mazzini; Ropolo, Cigagna, Piana; Calcagni, Barba, Bernardini, Serena, Mannini; Tommasini, De Cenco. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino con questo undici titolare schierato con un 4-3-3: Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Dentello Azzi, Cecconi, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Pontedera e Pro Vercelli, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per i toscani contro i piemontesi. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 3.00, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 3.15. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25, l’under 2.5 a una quota di 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA