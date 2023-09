DIRETTA/ Pontedera Recanatese (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 23 settembre 2023)

DIRETTA PONTEDERA RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Pontedera Recanatese mette di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno della propria epopea solamente in due circostanze. La prima volta nel 2022 con uno 0-0; andò meglio nella gara di ritorno quando i giallorossi si imposero tra le mura amiche vincendo con il risultato di 1-0. A decidere l’incontro l’esperto centrocampista Alessandro Sbaffo, ancora oggi calciatore della Recanatese.

Oggi, andrà in scena la terza sfida tra queste due formazioni, in palio i tre punti che potrebbero essere utili per allontanarsi dalle zone più critiche della classifica con i padroni di casa fermi a quattro punti e gli ospiti con uno in meno, ottenuto nella precedente sfida contro la Fermana alla luce di un colpo esterno nel turno infrasettimanale. (Marco Genduso)

DIRETTA TV PONTEDERA RECANATESE STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Recanatese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Recanatese in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TOSCANI FAVORITI

La diretta Pontedera Recanatese, in programma sabato 23 settembre alle ore 18:30 allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre che non hanno iniziato al meglio la stagione: i toscani hanno messo insieme quattro punti in altrettante gare disputate e sono reduci dal buon pareggio di Perugia; i giallorossi ospiti, invece, hanno vinto l’ultima gara a Fermo dopo aver inanellato due sconfitte di fila.

PONTEDERA RECANATESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Recanatese, sfida in programma allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera. In casa toscana mister Max Canzi dovrebbe puntare sul rodato 3-4-2-1 con Ianesi e Paudice alle spalle di bomber Nicastro. In difesa dubbi sulle condizioni di Martinelli ed Espeche, usciti malconci dalla trasferta di Perugia. Gli ospiti allenati da Giovanni Pagliari, invece, scenderanno in campo con il solito 4-4-2 e la coppia offensiva formata da Lipari e Melchiorri. Tra i pali spazio a Meli mentre le ali a centrocampo saranno Senigagliesi e Raparo.

DIRETTA PONTEDERA RECANATESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Recanatese danno per favorita la squadra toscana con il segno 1 proposto a 1.85. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei giallorossi è dato a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.35.











