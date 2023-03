Diretta Pontedera Reggiana/ Streaming video tv: la capolista per rialzarsi! (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA REGGIANA: CAPOLISTA PER IL RISCATTO!

Pontedera Reggiana è in diretta dallo stadio Ettore Mannucci, alle ore 18:00 di martedì 14 marzo: siamo in campo per la 32^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, ed è uno snodo delicatissimo per la capolista che, sconfitta in casa dall’Entella nella sfida diretta, ha visto il suo vantaggio dimezzato a 3 punti, e dunque con il rischio concreto (per il secondo anno consecutivo) di farsi rimontare e dover passare dai playoff, già falliti una volta e che come sempre rappresentano una tagliola per la loro lunghezza e complessità.

Il Pontedera è più tranquillo: arriva dal pareggio contro il Rimini e sostanzialmente è certo di partecipare alla post season così come di non poter più arrivare subito alla fase nazionale, dunque ora gioca per provare a piazzarsi nella migliore posizione possibile e poi ovviamente giocarsi le sue carte, che potrebbero non essere poche per quello che si è visto nel corso della stagione. Ora aspettiamo che la diretta di Pontedera Reggiana prenda il via, nel frattempo facciamo una rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PONTEDERA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Reggiana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma potrà comunque essere seguita: bisognerà infatti rivolgersi al portale Eleven Sports, che ormai da anni è la casa della Serie C e fornisce tutte le partite di questo campionato. Il servizio è aperto anche agli abbonati DAZN, che troveranno il pacchetto incluso nel loro abbonamento; sarà comunque una visione in diretta streaming video, e ci sarà la possibilità di abbonarsi alla piattaforma oppure di acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA REGGIANA

Max Canzi affronta la diretta Pontedera Reggiana con un 3-4-1-2: in difesa Bonfanti dovrebbe agire insieme a Riccardo Martinelli e Marcandalli a protezione di Siani, con due esterni che si alzano e saranno Somma e Perretta, anche se a sinistra possono tornare utili sia Tiago Gonçalves che Ianesi (soluzione più offensiva). Izzillo e Giacomo Benedetti in mezzo, alle spalle dei due attaccanti Mutton può prendere il posto di Peli ma anche andare a giocare più avanti, sostituendo uno tra Nicastro e Cioffi (verosimilmente il secondo) nel tandem offensivo della squadra toscana.

La Reggiana risponde con un 3-5-2: potremmo ipotizzare Hristov, Laezza e Rozzio a protezione di Venturi, a centrocampo le candidature di Cigarini e Sciaudone (ma anche Vallocchia) per accompagnare Nardi che dovrebbe andare verso la conferma, poi sulle fasce Aimo Diana si potrebbe affidare a Fiamozzi a destra e Christian Capone a sinistra (al posto di Guiebre) per avere maggiore spinta su almeno una delle due corsie. Jacopo Pellegrini e Lanini sono invece insidiati da Montalto.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Pontedera Reggiana possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel girone B di Serie C, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,75 volte la quota messa sul tavolo.

