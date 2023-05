DIRETTA PONTEDERA RIMINI/ Video streaming tv: 16 i precedenti, meglio i romagnoli

DIRETTA PONTEDERA RIMINI: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo che la diretta di Pontedera Rimini prenda il via, diciamo che questa partita ha non pochi precedenti: nello specifico a partire dalla stagione 1991-1992, con le due squadre in Serie C2, se ne sono giocati 16 con un bilancio che sorride alla squadra romagnola. Sono sette le vittorie del Rimini, a fronte delle quattro del Pontedera; dunque ci sono anche cinque pareggi, l’ultimo è quello del Romeo Neri a metà marzo ma questo risultato non si verificava dal settembre di 30 anni fa. L’ultimo successo casalingo del Pontedera è datato 5 novembre 2022, in questo campionato: a risolvere la partita era stato Giuseppe Aurelio nel finale del primo tempo.

Per trovare invece l’ultima volta in cui il Rimini si è imposto al Mannucci dobbiamo tornare all’aprile 1998, ricordando però che dopo quel match le due squadre si sono incrociate solo in due stagioni: ad ogni modo i gol erano stati segnati da Massimo De Amicis, su calcio di rigore, e Cristian Baldelli. Nel 2015 invece spicca un incredibile 6-0 a favore del Pontedera: quel giorno Cristian Cesaretti e Stefano Scappini avevano timbrato una doppietta a testa, poi erano arrivati i sigilli di Federico Vettori e Rivolino Gavoci a completare un punteggio tennistico. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PONTEDERA RIMINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Rimini sarà sicuramente garantita su Eleven Sports, dunque ufficialmente non rappresenterà un appuntamento sui canali della nostra televisione almeno aspettando il palinsesto ufficiale di Sky. Sappiamo però che tutte le partite di Serie C (campionato e Coppa Italia) sono da anni appannaggio di questo portale, che le manda in onda in diretta streaming video: dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

PONTEDERA RIMINI: TOSCANI FAVORITI!

Pontedera Rimini, in diretta dallo stadio Ettore Mannucci alle ore 20:45 di giovedì 11 maggio, è valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2022-2023. Un accoppiamento favorevole ai toscani: si affrontano la sesta e la nona del girone B, e tra le due squadre ci sono ben 13 punti di distanza a conferma di quanto sopra. Rimini che comunque ha centrato i playoff e ora se la gioca; nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Montevarchi ma sarebbe cambiato davvero poco, per qualificarsi al secondo turno dovrà comunque vincere in trasferta perché il pareggio non basterebbe.

Sarebbe così invece per il Pontedera che, frenato in casa dal Gubbio, ha perso molto almeno in maniera potenziale: vincendo questa partita sarebbe arrivato quarto, e dunque il suo cammino nei playoff sarebbe partito dalla fase nazionale aumentando la possibilità di promozione. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Pontedera Rimini, aspettando che la partita si giochi facciamo le nostre valutazioni sulle scelte che i due allenatori opereranno per questo pomeriggio, andando a leggere insieme le probabili formazioni per lo stadio Mannucci.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA RIMINI

Max Canzi punterà ancora sul 3-4-1-2 per la diretta Pontedera Rimini: le scelte rispetto a domenica scorsa dovrebbero essere confermate, ma con Espeche che dovrebbe giocare in difesa con Marcandalli e Riccardo Martinelli (davanti al portiere Siano) e Izzillo che in mezzo al campo insidia Guidi, così da fare coppia con Ladinetti mentre i due esterni sarebbero Somma e Tiago Gonçalves. Davanti si va con il tandem formato da Nicastro e Ianesi; la prima alternativa è Peli, che potrebbe anche avere una maglia da titolare.

Il Rimini di Marco Gaburro gioca con il 4-3-3: davanti a Zaccagno avremo Pietrangeli e Gigli con Laverone e Regini in qualità di terzini, poi in mezzo al campo Delcarro dovrebbe essere il regista con la collaborazione di Simone Tonelli e Sandri che saranno schierati sulle mezzali. Qualche dubbio per il tridente offensivo: Simone Rosso e Gabbianelli possono prendersi gli esterni scalzando Piscitella (che però rimane favorito) e Biondi, come prima punta Santini è in vantaggio ma deve vincere l’insidiosa concorrenza che è rappresentata da Rossetti.











