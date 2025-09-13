Diretta Pontedera Rimini streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi sabato 13 settembre 2025

DIRETTA PONTEDERA RIMINI: GIÀ VIETATO SBAGLIARE

Siamo solamente alla quarta giornata del campionato di Serie C, ma nel girone B appare già molto delicata la diretta Pontedera Rimini, partita fra due squadre che hanno bisogno di punti e che si affronteranno alle ore 17.30 del pomeriggio di oggi, sabato 13 settembre 2025, allo stadio Ettore Mannucci della città toscana.

L’inizio di campionato è stato difficile per il Pontedera, che ha raccolto un solo pareggio a fronte di due sconfitte su tre giornate e ha quindi un solo punto in classifica. Nella scorsa giornata però è almeno arrivato il primo pareggio contro il Pineto dopo due sconfitte consecutive, quindi sarebbe prezioso confermare i segnali di risveglio per i toscani.

Questo anche perché di fronte ci sarà il Rimini, che sta vivendo una situazione sportivamente drammatica. Sul campo un pareggio e due sconfitte anche per i romagnoli, che però ha subito la stangata di addirittura 11 punti di penalizzazione e dopo la sentenza ha perso in casa per 1-4 contro la Ternana, accusando un evidente e ovvio contraccolpo.

In questo momento anche solo risalire dall’ultimo posto sembra difficile: servirebbe far punti fin da subito, ma ovviamente dall’altra parte il Pontedera ha una grande occasione da sfruttare, per di più in casa sua. Chi sarà capace di risollevarsi grazie al verdetto della diretta Pontedera Rimini?

PONTEDERA RIMINI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

In Serie C i riferimenti sono chiari: la diretta Pontedera Rimini in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport tramite abbonamento, con la diretta streaming video invece mediante Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA RIMINI

Disegniamo per mister Leonardo Menichini il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Pontedera Rimini. I toscani hanno Corradini squalificato, nella difesa a quattro potrebbero giocare Perretta, Pretato, Vona e Migliardi davanti al portiere Biagini. A centrocampo la coppia mediana con Ladinetti e Manfredonia, il Pontedera poi in attacco potrebbe affidarsi al trio con Vitali, Polizzi e Bassanini alle spalle del centravanti Nabian.

Il Rimini di Filippo D’Alesio ha invece bisogno di una scossa soprattutto psicologica e mentale, comunque potremmo citare il modulo 3-4-1-2 con Bellodi, Fabbri e Lepri nella difesa a tre davanti al portiere Vitali. A centrocampo poi per i romagnoli il quartetto con Moray, Piccoli, Asmussen e Longobardi, infine in attacco spazio a Gemello alle spalle delle due punte Capac e D’Agostini.

PRONOSTICO E QUOTE

Sulla carta del pronostico secondo l’agenzia Snai, non ci dovrebbero essere dubbi sul verdetto della diretta Pontedera Rimini, perché il segno 1 è favoritissimo e quotato a 1,19. Si potrebbe osare con il pareggio quotato a 5,25, mentre una vittoria del Rimini varrebbe ben 11 volte la giocata sul segno 2.