DIRETTA/ Pontedera Spal video streaming tv: mancano i pareggi nella storia (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA PONTEDERA SPAL: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Pontedera Spal. Nei 7 testa a testa tra le due squadre non c’è mai stato un pareggio: tre vittorie dei rossoneri e quattro dei biancozzurri. L’ultimo scontro è terminato 1-0 per il Pontedera, ovviamente ci riferiamo alla gara d’andata di questa stagione. La vittoria più recente della Spal è datata 2016 (1-0 casalingo).

La sfida con il maggior numero di gol coincide anche con la prima partita quando nel 1997 la Spal riuscì ad archiviare la pratica Pontedera per 4-1. Il successo invece più largo in favore del Pontedera è stato il 3-0 esterno del 31 agosto 2014. Le squadre si sono sempre affrontate o in Serie C o in Lega pro, mai in coppa o in divisioni superiore. Vedremo se con questo ottavo testa a testa ci sarà il primo pareggio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PONTEDERA SPAL STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Pontedera Spal sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare di Sky, previo però l’acquisto del pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi, dove la partita sarà trasmessa. In alternativa, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, mediante le medesime modalità sarà possibile vedere questa gara in streaming su questa piattaforma.

LA PRESENTAZIONE

Non cambiate pagina perché è il momento della diretta di Pontedera Spal. Incontro valevole per il 32esimo turno di Serie C con l’ora X fissata per oggi 16 marzo 2024 alle ore 18,30. I toscani del Pontedera arrivano a questa sfida dopo due pareggi consecutivi, con l’ultimo contro la Juventus U23, che ha portato la squadra al settimo posto in classifica.

Determinati a tornare alla vittoria, i giocatori del Pontedera sono consapevoli dell’importanza di conquistare i tre punti per consolidare la propria posizione e rimanere in corsa per i playoff. La SPAL si presenta all’incontro con il morale alto dopo la vittoria convincente per 3-1 contro il Rimini. Attualmente al 14º posto in classifica, una vittoria oggi potrebbe rilanciare le ambizioni playoff della squadra ferrarese.

PONTEDERA SPAL: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto osserviamo insieme le probabili formazioni della diretta di Pontedera Spal cercando i possibili protagonisti: per la formazione toscana dovrebbe esserci Benedetti confermato a centrocampo. Il numero 10 toscano si distingue per le sue abilità nel fornire rifiniture dalla trequarti in su, fornendo assist precisi per i compagni.

Per quanto riguarda la Spal, la formazione ospite potrebbe fare affidamento su Antenucci, un veterano attaccante che rappresenta una vera e propria bandiera per la squadra. Nonostante l’esperienza e l’età, Antenucci dimostra di essere ancora un giocatore determinante in questa categoria.

PONTEDERA SPAL, LE QUOTE

Entriamo dentro le quote relative alla diretta di Pontedera Spal grazie al sito di Bwin: il segno 1 è quotato a 2,4 mentre il suo opposto a 2,2. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2,5.











