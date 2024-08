DIRETTA PONTEDERA TERNANA, PADRONI DI CASA IN FORMA

Potrebbe già essere una partita di svolta per gli ospiti. La diretta Pontedera Ternana è tra le gare più interessanti del secondo turno di campionato per quanto concerne la Serie C Girone B allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, in programma venerdì 30 agosto 2024 alle 20:45.

Video Legnago Salus Pontedera (2-3)/ Gol e highlights: segna Perretta al novantesimo (Serie C 24 agosto 2024)

I padroni d casa hanno visto sfumare il terzo turno di Coppa Italia Serie C, dopo aver battuto 1-0 la Pianese con gol di Italeng, per via del ko ai rigori con l’Avellino. In campionato è arrivato il 3-2 contro il Legnago Salus in proprio favore grazie a Ambrosini, van Ransbeeck e Perretta al novantesimo.

Per la Ternana, come abbiamo anticipato, può esserci il cambio di rotta dato che fin qui questa stagione ha dato solo dispiaceri. In primis la sconfitta in Coppa Italia Serie C per 2- 1 contro la Casertana ai supplementari e poi la Serie C iniziata col piede sbagliato, cadendo in casa col Pescara.

Diretta/ Legnago Pontedera (risultato finale 2-3): Perretta completa il tris! (Serie C, 24 agosto 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PONTEDERA TERNANA IN TV E STREAMING

Andiamo ora a vedere dove si potrà assistere alla diretta Pontedera Ternana. Il match verrà trasmesso sia su NOW che su Sky, naturalmente previo abbonamento.

Se invece non potete seguirla in televisione ma solo in diretta streaming, le opzioni restano NOW e Sky ma ovviamente via applicazione tramite smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA TERNANA

Adesso è il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni Pontedera Ternana. La squadra di casa dovrebbe dare continuità al 3-5-2 con Calvani in porta, Cerretti braccetto di destra, Gagliardi a sinistra e Espeche al centro. Perretta e Ambrosini giocheranno larghi con il terzetto Sala, Ladinetti e Ianesi che occuperà la zona nevralgica del campo. Ragatzu farà coppia offensiva con Corona.

Video Ternana Pescara (1-2)/ Gol e highlights: Dagasso firma il successo! (Serie C 23 agosto 2024)

La Ternana opterà invece per il più classico dei 4-4-2. Tra i pali Franchi, quartetto arretrato formato da Casasola, Loiacono, Capuano e Tito. Agiranno da esterni Carboni e Cicerelli con il duo Aloi-Daminai a centrocampo. In attacco Rovaglia insieme a Ferrante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PONTEDERA TERNANA

Siamo arrivati alle quote per le scommesse Pontedera Ternana. La squadra favorita a vincere questa seconda giornata è quella di casa a 2.35 con il successo rossoverde a 2.70 e il segno X del pareggio che vale 3.30.

Secondo i bookamkers, c’è totale equilibrio per quanto riguarda Over e Under 2.5 con entrambe a 1.83. Più distanti tra loro le quote del Gol e No Gol rispettivamente a 1.65 e 2.