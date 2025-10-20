Diretta Pontedera Vis Pesaro streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PONTEDERA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo i numeri e cerchiamo di capire le statistiche che potrebbero decidere o meno la diretta di Pontedera Vis Pesaro, visto che abbiamo ancora un po’ di tempo prima del fischio iniziale. Il Pontedera è una delle formazioni più tecniche del girone: 58% di possesso medio, 1,7 xG e 1,6 xA a gara, con il 72% delle azioni offensive originate da catene laterali. L’obiettivo è far scorrere palla rapidamente sulle fasce e crossare in media 19 traversoni a partita, il dato più alto del gruppo. La Vis Pesaro risponde con ordine e transizioni rapide: 45% di possesso, ma 1,4 xG e 5,8 tocchi medi in area avversaria, con il 38% dei gol nati da palloni recuperati nella metà campo rivale.

Il Pontedera segna soprattutto nella prima mezz’ora (43% delle reti tra il 15’ e il 35’), mentre la Vis cresce nei finali (41% dei gol dopo il 75’), spesso grazie alla profondità concessa dagli avversari stanchi. Sul piano disciplinare, i toscani sono più “puliti” (1,9 gialli di media, contro i 3,0 marchigiani), ma la Vis vince più duelli fisici (55% contro 49%). adesso via al commento live della diretta di Pontedera Vis Pesaro, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

PONTEDERA VIS PESARO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pontedera Vis Pesaro potrà essere seguita dagli abbonati sulla tv satellitare (Sky Sport) mentre la diretta streaming video della partita viene affidata a DAZN.

PONTEDERA VIS PESARO: TANTA PAURA IN CAMPO!

Per la diretta Pontedera Vis Pesaro siamo all’Ettore Mannucci, dove alle ore 20:30 di lunedì 20 ottobre 2025 si gioca uno dei due posticipi nella decima giornata della Serie C 2025-2026, per un girone B nel quale entrambe le squadre stanno faticando e vanno alla ricerca di una vittoria che scaccerebbe la crisi.

Il Pontedera arriva da una sconfitta netta: 0-5 sul campo dell’Ascoli, vero che i marchigiani sono dominanti ma si tratta comunque di una brutta d’arresto dopo i 4 punti raccolti nelle due gare precedente, e poi va ricordato che la squadra toscana aveva già incassato una goleada, stavolta a domicilio, dal Campobasso.

Non gira nemmeno la Vis Pesaro, che ha vinto una sola partita e l’ha fatto il 14 settembre, contro il Livorno: da quel momento quattro pareggi e la sconfitta subita a Forlì, i marchigiani non sono riusciti a battere la Torres in crisi nell’ultimo turno e quindi il dato è fortemente negativo.

Una delle due squadre riuscirà a riscattarsi in questo Monday Night? Il campo ci dirà se sì e quale delle due compagini, ma nel frattempo noi aspettiamo la diretta Pontedera Vis Pesaro scrutando nelle potenziali scelte dei due allenatori, perché anche gli schieramenti saranno importanti questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA VIS PESARO

È quasi scontato che nella diretta Pontedera Vis Pesaro debba cambiare rispetto ai cinque gol subiti al Del Duca: sotto esame naturalmente la difesa, e allora Lorenzo Beghetto e Paolieri si candidano per andare a giocare nei tre davanti a Biagini, sugli esterni invece attenzione a Ousmane Gueye a destra con Perretta che rimane a sinistra, in mezzo al campo potremmo vedere Milazzo in luogo di Manfredonia per fare reparto con Faggi, sulla trequarti possibile rinforzo in Coviello mentre davanti rischiano sia Pablo Vitali che Ianesi, il giovane Nabian potrebbe avere la sua occasione con Tarantino a giocarsela allo stesso modo.

Sarà un 3-4-1-2 per la Vis Pesaro, Roberto Stellone può pensare a Davide Bove in difesa (con Tonucci e Ceccacci) a protezione di Pozzi, così come a Berengo che però parte in ogni caso alle spalle di Di Paola e Pucciarelli nel settore nevralgico del campo, tuttavia il veterano ex Empoli può avanzare il suo raggio d’azione piazzandosi sulla trequarti e aiutando così un attacco nel quale Nicastro e Sulayman Jallow devono ancora vincere la concorrenza di Giovannini e Pio Stabile. Dunque rischia il posto Vezzoni, così come Nina e Tavernaro da esterni anche se qui forse i ballottaggi sono leggermente più chiusi.

QUOTE E PRONOSTICO PONTEDERA VIS PESARO

Giustamente riserviamo un breve spazio anche alle quote proposte sulla diretta Pontedera Vis Pesaro: secondo la Snai sono favoriti i marchigiani con un valore corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto per la loro vittoria (segno 2), il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,05 volte la giocata e infine il segno 1, sul quale puntare per il successo toscano, porta in dote una vincita pari a 2,55 l’importo che avrete pensato di investire.