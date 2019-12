Diretta Pordenone Ascoli/ Streaming video DAZN: due squadre in salute (Serie B)

Pordenone Ascoli, partita diretta dal signor Sozza e prevista domenica 22 dicembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Torna in campo la rivelazione assoluta di questo campionato cadetto, il Pordenone che ha agguantato il secondo posto in classifica da matricola assoluta, con l’ultimo importantissimo successo dei Ramarri in casa del Cosenza che ha lanciato in orbita la squadra. Neroverdi a +2 dal Frosinone terzo e a +3 da Cittadella ed Entella che si dividono il quarto posto in classifica, un sogno per una squadra che si era innanzitutto avvicinata alla nuova realtà con l’obiettivo della salvezza. Dall’altra parte c’è un Ascoli che invece dista al momento 4 punti dalla seconda posizione in classifica e dal Pordenone, dopo l’ultima vittoria interna di misura contro il Cittadella. I marchigiani sanno come sfruttare i turni casalinghi ma hanno avuto maggiori difficoltà in trasferta, dove non vincono dallo scorso 21 settembre, sfida esterna sul campo della Juve Stabia, unico successo fuori casa della formazione bianconera in questo campionato cadetto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Ascoli, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso la Dacia Arena di Udine, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ASCOLI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pordenone Ascoli, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Pordenone allenato da Attilio Tesser sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo; Baez, Bruccini, Sciaudone, D’Orazio; Riviere, Litteri. Risponderà l’Ascoli guidato in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Leali; Padoin, Gravillon, Brosco, D’Elia; Gerbo, Petrucci, Cavion; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Pordenone Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.30, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.80. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.95, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.85.



