Diretta Pordenone Benevento/ Streaming video DAZN: che sfida al Bottecchia! (Serie B)

Pordenone Benevento, partita diretta dal signor Serra, si gioca alle ore 21:00 di martedì 24 settembre per la quinta giornata della Serie B 2019-2020. Il Pordenone si presenta a questo match casalingo con 6 punti in classifica, frutto di due successi e due sconfitte, mentre i campani sono finora imbattuti con tre successi ed un pareggio. Un incontro che vede la formazione friulana cercare il colpo grosso ai danni della capolista, mentre gli ospiti cercheranno di mantenere la loro imbattibilità. Nell’ultimo turno di campionato i risultati hanno visto il Pordenone sconfitto all’Ardenza di Livorno per 2 – 1 mentre la formazione allenata da Pippo Inzaghi ha fatto suo l’incontro con il Cosenza vincendo con il minimo scarto, 1 – 0. Nell’ultimo turno il Pordenone ha lasciato i tre punti ad un Livorno più determinato ed alla ricerca di un successo che lo togliesse dallo 0 in classifica. Friulani sotto con la rete messa a segno da Agazzi al 21esimo del primo tempo, poi capaci di pareggiare nella ripresa, al 69esimo minuto con Strizzolo, salvo poi venire beffati dalla rete messa a segno da Marras che ha dato i tre punti alla formazione di Breda. Dal canto suo il Benevento ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del Cosenza e ci è riuscito solamente nei minuti di recupero, al 93esimo con la rete di Armenteros che Inzaghi aveva mandato in campo a 9 minuti dal termine al posto di Sau.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Benevento non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE BENEVENTO

Nella gara dell’Ottavio Bottecchia i padroni di casa, allenati da Tesser, dovrebbero schierarsi con il consueto 4-3-1-2 che vede una linea difensiva davanti al portiere Di Gregorio composta da Semenzato e Barison a spingere sulle linee laterali, con De Agostini e Camporese centrali. Il tridente davanti alla difesa vede Chiaretti, Misuraca e Pobega con Monachello che occupa la posizione di trequartista pronto a lanciare in porta le due punte, i confermati Candellone e Strizzolo. Da parte del Benevento Inzaghi si schiera con un classicissimo 4-4-2 con Montipò in porta. Linea difensiva composta dagli esterni Maggio e Letizia e dai centrali Antei e Caldirola; a centrocampo con Hetemaj a gestire il gioco con al fianco Viola, agiscono sulle fasce Insigne a destra e Kragl a sinistra, con coppia d’attacco formata da Sau e Coda.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pordenone Benevento, la partita dell’Ottavio Bottecchia che si gioca tra poco nella quinta giornata del campionato di Serie B, l’agenzia di scommesse B-Win propone una quota 2,60 per il successo dei padroni di casa, 2,75 per la vittoria della formazione in trasferta e 3,10 per il pareggio.



