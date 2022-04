Diretta/ Pordenone Benevento streaming video tv: neroverdi quasi retrocessi (Serie B)

DIRETTA PORDENONE BENEVENTO: PADRONI DI CASA ORMAI CONDANNATI

La diretta di Pordenone Benevento, partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena lunedì 18 aprile a partire dalle ore 15.00 allo Stadio Guido Teghil. Le due squadre stanno vivendo un momento molto diverso tra loro. I padroni di casa sono ormai retrocessi, manca soltanto la matematica ufficialità. Occupano, infatti, l’ultimo posto della classifica con 17 punti. Gli ospiti, invece, puntano in alto. Al momento si trovano in piena zona play-off, al quinto posto, ma possono ancora auspicare nella promozione diretta.

La Strega è dunque certamente favorita in questo incontro, seppure nell’ultima partita disputata abbia incassato una sconfitta. I giallorossi sono stati battuti a sorpresa dal Cosenza nel recupero della ventottesima giornata. Un passo falso che non dovrà ripetersi se vogliono continuare a lottare per il salto di categoria. Anche i friulani, da parte loro, arrivano da un ko, quello maturato nello scorso turno nello scontro diretto per la salvezza con l’Alessandria.

DIRETTA PORDENONE BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La visione della diretta di Pordenone Benevento sarà disponibile, come di consueto per i match del campionato di Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite Sky bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire la diretta di Pordenone Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda Dazn, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure le applicazioni ufficiali, disponibili per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Benevento risentono di qualche assenza. I padroni di casa in occasione del trentacinquesimo turno di Serie B non avranno a disposizione gli squalificati Torrasi e Di Serio. Torneranno invece tutti i giocatori che hanno dovuto saltare la trasferta in Piemonte a causa dell’influenza. È arrivato alla corte dei neroverdi, inoltre, Biondi, ex Catania, che potrebbe già fare il suo debutto a gara in corso. Il tecnico Bruno Tedino dovrebbe dunque schierare un 4-3-3 così strutturato: Bindi; El Kaouakibi, Sabbione, Dalle Mura, Andreoni; Deli, Secli, Pasa; Mensah, Butic, Pellegrini. Gli ospiti invece non dovrebbero avere l’infortunato Lapadula, ma ritrovano Calò. Il tecnico Fabio Caserta dovrebbe schierare così il suo 4-3-3: Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Acampora, Tello; Improta, Forte, Farias.

QUOTE PORDENONE BENEVENTO

Le quote della diretta Pordenone Benevento, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i giallorossi, come anticipato anche dalla classifica. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 6,50. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 3,70. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è quotato infine a solo 1,57.











