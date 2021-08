Diretta/ Pordenone Bologna streaming video tv: in casa dei Ramarri (amichevole)

DIRETTA PORDENONE BOLOGNA: IN VISTA FELLA COPPA ITALIA

Pordenone Bologna, in diretta domenica 8 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, con i felsinei che tornano a giocare in amichevole in casa dei Ramarri dopo le amichevoli internazionali contro Borussia Dortmund e Liverpool. Sono arrivate sconfitte ma anche indicazioni importanti per il tecnico Mihajlovic, che sta aspettando la definizione di alcune importanti operazioni di mercato, in attesa di poter fare affidamento su Marko Arnautovic. Il Pordenone dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Padova nell’ultimo test amichevole disputato. I Ramarri vogliono sicuramente migliorare il rendimento della scorsa stagione, in cui sono stati certi della salvezza solamente all’ultima giornata, e puntano a giocare una stagione di qualità, con quella contro il Bologna che sarà la seconda amichevole nel giro di pochi giorni contro una formazione impegnata nel massimo campionato. Per il Bologna condizione fisica da migliorare, Mihajlovic ha voluto test di grande spessore per alzare il livello ed essere pronti per la Coppa Italia e il campionato.

DIRETTA PORDENONE BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Pordenone Bologna, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE BOLOGNA

Le probabili formazioni di Pordenone Bologna, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Massimo Paci schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan, Bassoli, Biondi, Cambiaghi, Chrzanowski, Magnino,Vogliacco, Misuraca, Zammarini, Pellegrini, Tsadjout. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski, De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Annan; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Sansone: Santander.

