Diretta/ Pordenone Casarano (Coppa Italia): streaming video tv, ramarri determinati

DIRETTA PORDENONE CASARANO: CHI VINCE SFIDA IL MONZA!

Pordenone Casarano viene diretta dal signor Amabile e si disputerà alle 18.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. I Ramarri vogliono dimostrare a tutti i costi di voler ancora crescere, dopo la storica prima promozione in B e il campionato cadetto della scorsa stagione, con la semifinale play off disputata e persa contro il Frosinone. Il doppio salto verso la A sarebbe stata un’impresa storica ma per il Pordenone è stata comunque una grande stagione e l’esordio in B di quest’anno è stato altrettanto determinato, con un ottimo pareggio contro il forte Lecce appena retrocesso dalla Serie A. Ora in Coppa la squadra di Tesser affronterà un club di Serie D, dopo che i salentini hanno eliminato a sorpresa il Carpi nel primo turno. Una vittoria alla quale il Casarano ha saputo dare continuità vincendo anche all’esordio nel campionato di quarta serie, 2-0 al Real Aversa con reti di Rodriguez su rigore e Atteo.

DIRETTA PORDENONE CASARANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA COPPA ITALIA

La diretta tv di Pordenone Casarano non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CASARANO

Le probabili formazioni di Pordenone Casarano, sfida in programma allo stadio Nereo Rocco di Trieste e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Pordenone sarà schierato dal tecnico Attilio Tesser con un 4-3-1-2: Bindi; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Mangino, Calò, Pasa; Mallamo; Diaw, Ciurra. 4-3-3 per il Casarano di Vincenzo Feola con questo undici titolare schierato dal 1′: Giudo, Benvenga, Mattera, Longhi, Pedicone, Bruno, Giacomarro, Tascone, Mincica, Rodriguez, Favetta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Pordenone Casarano, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,17 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 13,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 6,50 volte la vostra giocata.



