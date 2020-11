Diretta Pordenone Chievo/ Streaming video DAZN: la capolista in Friuli (Serie B)

DIRETTA PORDENONE CHIEVO: SFIDA INSIDIOSA PER I VENETI

Pordenone Chievo, che è in diretta dal Palagetur di Lignano Sabbiadoro, va in scena alle ore 14:00 di sabato 7 novembre per la settima giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Match intrigante: le due squadre hanno ottime ambizioni e non nascondono di puntare la promozione diretta, e in questo senso devono fare meglio dell’anno scorso. Il Chievo ha avuto una partenza decisamente ottima: l’ultima vittoria, ottenuta in casa contro il Cosenza, ha permesso ai veneti di agganciare l’Empoli al primo posto in classifica, con il Frosinone sono tre le squadre che guardano le altre dall’alto al basso e i gialloblu hanno certamente le qualità per rimanere al comando, anche se adesso dovranno dimostrare continuità. Approccio meno brillante alla stagione quello del Pordenone, che però sta forse cominciando a carburare: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria di Ascoli che ha permesso alla banda neroverde di recuperare qualche posizione, e suonare un campanello per tutte le concorrenti. Vedremo allora come procederanno le cose nella diretta di Pordenone Chievo; intanto ne aspettiamo il calcio d’inizio provando anche a valutare le scelte da parte dei due allenatori, nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA PORDENONE CHIEVO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Pordenone Chievo non sarà garantita: come sempre le partite del campionato di Serie B, a meno che non si tratti dell’anticipo, sono un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornirà la visione in diretta streaming video ai suoi abbonati, i quali dunque si dovranno dotare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare lo schermo di una smart tv che si possa connettere a internet, per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CHIEVO

Solito 4-3-1-2 per Attilio Tesser in Pordenone Chievo: rispetto allo scorso sabato può tornare titolare Pasa, che si prenderebbe un posto a centrocampo strappando la maglia a Magnino, con la conferma invece del matchwinner Scavone e di Calò. Il vertice alto del rombo dovrebbe essere Ciurria, che supporterà Butic e Davide Diaw confermati come coppia offensiva; Camporese e Barison rischiano sulla pressione di Bassoli al centro della difesa, Falasco insidia la maglia di Vogliacco a sinistra mentre sull’altro versante giocherà Berra, con Perisan a difendere la porta. Si sistema con un 4-4-2 classico il Chievo di Alfredo Aglietti, che come sempre punta su Filip Djordjevic in attacco ma questa volta potrebbe affiancargli Pucciarelli o Manuel de Luca; i due esterni alti saranno invece Garritano e Ciciretti con il possibile inserimento del sempre prezioso Canotto, a fare gioco in mezzo al campo invece è confermato Palmiero mentre la maglia di Zuelli potrebbe stavolta finire a Ivan. Naturalmente non è da sottovalutare la candidatura di Giaccherini, che può fare il laterale come la seconda punta; Leverbe e Gigliotti saranno i due centrali davanti al portiere Semper, Mogos e Renzetti i due esperti terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico su Pordenone Chievo ci forniscono le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti porta in dote una somma che ammonta a 2,55 volte la giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per l’eventualità del pareggio, vale invece 2,95 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA