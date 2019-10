Diretta Pordenone Cittadella/ Streaming video DAZN: quote ospiti agguerriti (Serie B)

Pordenone Cittadella, diretta da Illuzzi, si gioca sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, e sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. I Ramarri padroni di casa hanno sorpreso per determinazione e qualità con la quale sono riusciti ad approcciare alla prima esperienza in Serie B della loro storia, anche se dopo la sosta hanno pagato dazio perdendo 4-2 sul campo della Juve Stabia. I neroverdi restano comunque a metà classifica, a un punto di distanza dal Cittadella che fa della discontinuità il suo maggior problema di inizio stagione. Veneti che dopo tre vittorie consecutive sono caduti di nuovo, inaspettatamente, in casa contro il Cosenza che non aveva ancora mai vinto in questo avvio di campionato. Serve un cambio di marcia per arrivare ai livelli della scorsa stagione, in cui il Cittadella ha perso d’un soffio la promozione in Serie A nella finale play off contro il Verona.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Cittadella, sabato 26 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. DAZN avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CITTADELLA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pordenone Cittadella, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Il Pordenone di Attilio Tesser giocherà con un 4-3-1-2: Di Gregorio, Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini, Mazzocco, Burrai, Zammarini, Misuraca, Monachello, Strizzolo. Il Cittadella di Roberto Venturato risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Paleari, Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti, Vita, Iori, Branca, Luppi, Diaw, Celar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Pordenone Cittadella, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione di casa. Vittoria interna quotata 2.30, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.10. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato invece 1.75.



