Diretta Pordenone Cittadella/ Streaming video tv: per i playoff (Serie B)

DIRETTA PORDENONE CITTADELLA: SCONTRO EQUILIBRATO

Pordenone Cittadella, in diretta dallo stadio di Lignano Sabbiadoro che è la casa del Pordenone in questo campionato di Serie B 2020-2021, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 13 febbraio, per la ventitreesima giornata del campionato cadetto. Arriviamo alla diretta di Pordenone Cittadella, che possiamo definire un quasi-derby del Nord-Est tra friulani e veneti, sulla scia dei risultati del turno infrasettimanale, nel quale il Pordenone si è conquistato la copertina con il colpaccio sul campo della Spal che ha portato i ramarri a quota 32 punti in classifica, rilanciando le ambizioni di raggiungere un posto playoff per il Pordenone, che fu grande rivelazione della passata stagione. Il Cittadella invece ormai da anni è una garanzia, tuttavia i veneti arrivano da un non esaltante pareggio casalingo contro il Cosenza, che non ridimensiona comunque una stagione da 36 punti finora, che lascia il Cittadella in piena corsa per la promozione. Che cosa succederà oggi?

DIRETTA PORDENONE CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Cittadella non sarà garantita, ma naturalmente ci sarà la diretta streaming video come d’altronde per tutte le partite del campionato di Serie B, che sono trasmesse sulla piattaforma digitale DAZN su abbonamento, detenendo i diritti per la trasmissione dell’intero torneo cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CITTADELLA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pordenone Cittadella. Attilio Tesser potrebbe schierare i padroni di casa del Pordenone secondo il modulo 4-3-1-2: in porta Perisan; difesa a quattro con Berra, Camporese, Vogliacco e Falasco; a centrocampo il terzetto formato da Rossetti, Misuraca e Magnino; infine il reparto d’attacco con Biondi trequartista alle spalle delle due punte Butic e Ciurria. Dall’altra parte, il Cittadella di Roberto Venturato dovrebbe invece proporci un 4-3-1-2 con Kastrati in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Cassandro, Perticone, Camigliano e Donnarumma; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere Branca, Pavan e Proia, infine sulla trequarti si potrebbe vedere Baldini a sostegno dei due attaccanti Ogunseye e Tavernelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Per finire, diamo uno sguardo anche al pronostico su Pordenone Cittadella in base alle quote formite dall’agenzia Snai. Grandissimo equilibrio perché il segno 1 è quotato a 2,70, mentre poi si sale di pochissimo per il segno X che è quotato a 2,75 ed infine a 3,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso naturalmente di colpaccio da parte del Cittadella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA